Ciencia.-La globalización genera inseguridad en las cadenas globales comerciales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La globalización puede estar disminuyendo, en lugar de aumentar, la seguridad de las cadenas de suministro mundiales, por la dependencia entre países en el acceso a los recursos naturales.



Es la conclusión del primer estudio a gran escala de riesgos por la escasez de recursos hídricos, energéticos y terrestres en el mundo actual, presentado por la Universidad de Cambridge.



Los países satisfacen sus necesidades de bienes y servicios mediante la producción nacional y el comercio internacional. Como resultado, los países ejercen presión sobre los recursos naturales tanto dentro como fuera de sus fronteras.



Los investigadores utilizaron datos macroeconómicos para cuantificar estas presiones. Descubrieron que la gran mayoría de países y sectores industriales están muy expuestos, tanto directamente, a través de la producción nacional, como indirectamente, a través de las importaciones, a los recursos hídricos, energéticos y terrestres sobreexplotados e inseguros. Sin embargo, los investigadores encontraron que el mayor riesgo de recursos se debe al comercio internacional, principalmente de países remotos.



Los investigadores piden una investigación urgente sobre la escala y el origen de los bienes y servicios consumidos, tanto en países individuales como a nivel mundial, a medida que las economías buscan reconstruirse tras el COVID-19. Su estudio, publicado en la revista Global Environmental Change, también invita a una reflexión crítica sobre si la globalización es compatible con el logro de cadenas de suministro sostenibles y resilientes.



Durante las últimas décadas, la economía mundial se ha interconectado mucho a través de la globalización: ahora no es raro que cada componente de un producto en particular se origine en un país diferente. La globalización permite a las empresas fabricar sus productos en casi cualquier parte del mundo para mantener bajos los costos.



Muchos economistas convencionales sostienen que esto ofrece a los países una fuente de ventaja competitiva y potencial de crecimiento. Sin embargo, muchas naciones imponen demandas sobre recursos ya estresados en otros países para satisfacer sus propios altos niveles de consumo.



Esta interconexión también aumenta la cantidad de riesgo en cada paso de una cadena de suministro global. Por ejemplo, el Reino Unido importa el 50% de sus alimentos. Una sequía, inundación u otro fenómeno meteorológico severo en otro país pone en riesgo estas importaciones de alimentos, dice la Universidad de Cambridge en un comunicado.



Ahora, los investigadores han cuantificado el uso global de agua, tierra y energía de 189 países y han demostrado que los países que dependen en gran medida del comercio están potencialmente más expuestos a la inseguridad de los recursos, especialmente a medida que el cambio climático continúa acelerándose y eventos climáticos severos como las sequías. y las inundaciones se vuelven más comunes.



"Ha habido muchas investigaciones que comparan países en términos de su huella hídrica, energética y terrestre, pero lo que no se ha estudiado es la escala y la fuente de sus riesgos", dijo el doctor Oliver Taherzadeh, quien dirigió la investigación mientras era estudiante de doctorado en el Departamento de Geografía de Cambridge. "Descubrimos que el papel del comercio se ha minimizado enormemente como fuente de inseguridad de recursos; en realidad, es una fuente de riesgo mayor que la producción nacional".



Hasta la fecha, los estudios de uso de recursos se han limitado a ciertas regiones o sectores, lo que impide una visión general sistemática de las presiones de recursos y su fuente. Este estudio ofrece un enfoque flexible para examinar las presiones en todo el sistema a diversas escalas geográficas y sectoriales.



"Este tipo de análisis no se había realizado antes en un gran número de países", dijo Taherzadeh. "Al cuantificar las presiones que nuestro consumo ejerce sobre los recursos hídricos, energéticos y terrestres en rincones lejanos del mundo, también podemos determinar cuánto riesgo se genera en nuestro mundo interconectado".



Los autores del estudio vincularon índices diseñados para capturar el uso inseguro de los recursos hídricos, energéticos y terrestres con un modelo de comercio global con el fin de examinar la escala y las fuentes de la inseguridad de los recursos nacionales de la producción nacional y las importaciones.



Los países con grandes economías, como Estados Unidos, China y Japón, están muy expuestos a la escasez de agua fuera de sus fronteras debido a su volumen de comercio internacional. Sin embargo, muchos países del África subsahariana, como Kenia, en realidad enfrentan un riesgo mucho menor, ya que no están tan interconectados en la economía mundial y son relativamente autosuficientes en la producción de alimentos.



Además de los datos a nivel de país, los investigadores también examinaron los riesgos asociados con sectores específicos. Sorprendentemente, uno de los sectores identificados en la investigación más amplia de Taherzadeh que tenía el uso del agua y la tierra de mayor riesgo, entre el 1% superior de casi 15,000 sectores analizados, fue la fabricación de alimentos para perros y gatos en los EE.UU., debido a su alta demanda de productos para animales.



"COVID-19 ha demostrado lo mal preparados que están los gobiernos y las empresas para una crisis global", dijo Taherzadeh. "Pero por muy malas que hayan sido las consecuencias directas e indirectas de COVID-19, el colapso climático, el colapso de la biodiversidad y la inseguridad de los recursos son problemas mucho menos predecibles de manejar, y las posibles consecuencias son mucho más graves. Si la 'recuperación económica verde' ha de responder a estos desafíos, necesitamos repensar radicalmente la escala y el origen del consumo ".