Ciclistas aseguran que su rebelión en el Giro fue para proteger su seguridad

La Asociación Internacional de Ciclistas (CPA) publicó este lunes una carta en la que asegura que la protesta del pelotón en la decimonovena etapa del Giro de Italia, cuando los corredores exigieron y finalmente consiguieron un recorrido reducido, fue únicamente para proteger su seguridad y su sistema inmunológico. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Roma, 26 oct (EFE).- La Asociación Internacional de Ciclistas (CPA) publicó este lunes una carta en la que asegura que la protesta del pelotón en la decimonovena etapa del Giro de Italia, cuando los corredores exigieron y finalmente consiguieron un recorrido reducido, fue únicamente para proteger su seguridad y su sistema inmunológico.

"No hemos tenido miedo ni de la lluvia ni del frío, lo hemos demostrado escalando el Stelvio a finales de octubre, pero una enésima prueba de fuerza al final de un Giro exigente y en plena pandemia, ha multiplicado nuestras preocupaciones por nuestro sistema inmunológico y la rabia por la poca atención que se da a nuestra seguridad", se lee en la "Carta abierta de los corredores a la familia del ciclismo tras el Giro de Italia".

"En la etapa Morbegno-Asti hemos propuesto un acuerdo, evitando una propuesta que tendría consecuencias peores para la imagen de la carrera. Probablemente lo hemos hecho tarde, deberíamos hablar antes con la organización, pero hasta este momento, cada vez que lo hemos hecho, no nos han escuchado", agrega la CPA.

"Ni siquiera cuando ha habido graves accidentes, cuando pedimos estudiar mejor los recorridos, los viajes, las llegadas y muchas más situaciones que en muchos casos han sido nefastas para nuestra seguridad", prosigue.

La protesta de los corredores se produjo en la decimonovena etapa, de 251 kilómetros entre Morbegno y Asti, debido al plante de algunos equipos en la salida que se quejaron por la extensión del recorrido.

En la jornada anterior el pelotón se enfrentó a una etapa de 207 kilómetros con la subida al Stelvio, de 2.758 metros de altitud y una cuesta interminable de 24,8 kilómetros al 7,4 por ciento.

"Estamos felices por haber llegado a París con el Tour de Francia, a Milán con el Giro de Italia y esperemos que la Vuelta pueda llegar a Madrid con seguridad y que en 2021 se puedan disputar todas las carreras, desde las más conocidas a las menos famosas", aseguran los corredores.

"Todas son importantes para nosotros y para todo el movimiento, del que somos los protagonistas más expuestos, en las buenas y en las malas. Merecemos que se nos escuche, incluso cuando decimos algo que no os gusta", concluyen. EFE

am/ea