China reporta aumento de casos asintomáticos de coronavirus en Xinjiang

Personas usando mascarillas de protección en la estación de Hongqiao en Shanghai. China October 26, 2020. REUTERS/Aly Song

SHANGHÁI, 26 oct (Reuters) - China reportó el lunes la cifra más alta de nuevos casos asintomáticos de coronavirus en casi siete meses, tras el descubrimiento de un cúmulo de infecciones ligadas a una fábrica de ropa en la región noroccidental de Xinjiang.

Las autoridades sanitarias hallaron 137 casos asintomáticos el domingo, durante una iniciativa para realizar tests a 4,75 millones de personas en la zona de Kashgar después de que el sábado se reportó una infección sin síntomas de una joven de 17 años trabajadora de una fábrica de ropa.

No quedó claro cómo se infectó la chica, aunque la agencia oficial de noticias Xinhua dijo que todos los nuevos casos estaban relacionados con otra fábrica de ropa donde trabajan los padres de la paciente. No obstante, los padres no dieron positivo por el virus, señaló.

La infección de la adolescente fue descubierta durante unas pruebas semanales rutinarias en Xinjiang, en lo que Xinhua calificó como grupos clave de gente. No especificó quién estaba en esos grupos o por qué fue una de las analizadas.

Un total de 20 nuevos casos confirmados y 161 infecciones asintomáticas fueron reportados en el continente el domingo, dijo la Comisión Nacional de Salud en un comunicado. La cifra de contagiados sin síntomas fue la más alta desde que China empezó a reportar los recuentos diarios de estos casos en abril.

Más de 2,84 millones de personas en la zona de Kashgar habían sido testeadas el domingo al mediodía y se espera que el resto esté completado el martes.

El tamaño y rapidez de las pruebas está en línea con los esfuerzos para combatir otros recientes cúmulos de infección en China, incluido uno en la ciudad de Qingdao este mes.

Aunque el número de nuevos casos ha bajado con fuerza en la China continental desde los picos de febrero, el gobierno teme otra ola de infecciones y mantiene su capacidad de hacer tests masivos y rápidos.

