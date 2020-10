Chile.- IU celebra que Chile ponga fin a la constitución de Pinochet y abra un "esperanzador" proceso en el país

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



IU ha celebrado el "histórico resultado" del plebiscito en Chile, que con "abrumadora rotundidad" pone fin a la Constitución "impuesta" por el dictador Augusto Pinochet en 1980 e inicia, a su vez, un "esperanzador proceso constituyente" hacia una nueva carta de derechos más social.



El responsable federal de Política Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, ha destacado que será la primera vez desde 1833 que la constitución va a ser redactada a través de una Convención formada por 155 personas elegidas en su totalidad por sufragio universal, "es decir, nacerá de un proceso radicalmente democrático y basado en la soberanía popular".



El dirigente federal de IU ha constatado que este rechazo "inmensamente mayoritario" a la anterior norma fundamental chilena "lo es también del neoliberalismo fundamentalista que consagraba, de que se constitucionalizaran las privatizaciones y de que no se reconocieran muchos de los derechos sociales y económicos presentes en buena parte de constituciones en todo el mundo".



PESADA CARGA DE LA DICTADURA PINOCHETISTA



En su opinión, "Chile pone así punto y final de forma brillante a la 'democracia condicionada' que arrastraba y a la pesada carga heredada de la dictadura pinochetista, que hoy parece mucho más lejos, mientras se reflejan con total nitidez las condiciones para superarla de manera definitiva".



Pérez Esteban ha aseverado que el resultado del plebiscito de ayer "no hubiera sido posible sin la fuerza que aportaron hace justo un año las movilizaciones estudiantiles".



En este sentido, lo que comenzó como protesta contra la subida del precio del Metro "se extendió a la mayoría social trabajadora y se convirtió en un movimiento sin precedentes para reivindicar mejores derechos sociales y económicos, en concreto, de sanidad y educación públicas, pensiones dignas y mayor equidad y justicia social".



"Los errores con los que el Gobierno derechista de Sebastián Piñera enfrentó dichas movilizaciones demuestran también en la práctica que a la firme voluntad popular no se le puede hacer frente con autoritarismo, violencia institucional y represión injustificables", ha valorado.



IU se ha congratulado también, especialmente, de que "este triunfo popular y democrático de la sociedad chilena llegue poco después de la contundente victoria de Luis Arce, candidato del MAS (Movimiento al Socialismo) como nuevo presidente de Bolivia".



Para Pérez Esteban, acontecimientos de esta naturaleza "llenan de optimismo y de esperanza a los pueblos, movimientos sociales y formaciones progresistas de América Latina, que desean marquen el inicio de un cambio de ciclo que traiga nuevos triunfos a las fuerzas de izquierda".