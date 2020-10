Casos nuevos aumentan en Florida en medio de la preocupación y la campaña

A pesar de que los lunes habitualmente se registran cifras bajas por el hecho de que durante el fin de semana se entregan menos resultados de pruebas del coronavirus SARS-CoV-2, en este hubo un repunte de los casos nuevos respecto al domingo de casi mil más. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 26 oct (EFE).- Florida anotó este lunes 3.377 nuevos casos y 20 muertes más por la covid-19 en medio de un aumento de la prevalencia de la enfermedad que ha hecho cundir la preocupación no solo aquí, sino en muchos otros estados de EE.UU.

A pesar de que los lunes habitualmente se registran cifras bajas por el hecho de que durante el fin de semana se entregan menos resultados de pruebas del coronavirus SARS-CoV-2, en este hubo un repunte de los casos nuevos respecto al domingo de casi mil más.

Por el contrario, el número de muertes fue más bajo.

Florida escaló la semana pasada al cuarto puesto de la tabla de estados con más muertes por la covid-19, por detrás de Nueva York, Texas y California. Con la cifra de hoy acumula desde el 1 de marzo 16.652 fallecimientos.

Además, es el tercero con más casos acumulados, por detrás de California y Texas, con 782.013 a día de hoy.

El presidente Donald Trump dijo la semana pasada en el debate con el candidato demócrata a la Casa Blanca que en Florida los casos estaban descendiendo, pero datos oficiales muestran lo contrario.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, alineado con Trump, afirma que no hay motivo para la preocupación y pide a la gente fijarse en las cifras de hospitalizaciones que superan las 48.000 desde el inicio de la pandemia.

Según la Agencia de Cuidado de la Salud de Florida, a día de hoy había 2.246 personas hospitalizadas en el estado con diagnóstico de la covid-19.

En las unidades de cuidados intensivos del estado un 27,39 % de sus plazas no están ocupadas actualmente.

Tres condados del sureste de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, son los más afectados por la covid-19 en Florida, con Cases: 182.523 casos y 3.615 el primero, 83.962 y 1.521 el segundo y 50.816 y 1.562 el tercero.

Uno de los concejales de Miami Beach, David Richardson, anunció este domingo que dio positivo a la covid-19, lo que llevó a otras dos integrantes de la junta municipal, Daniella Levine Cava y Eileen Higgins, a suspender por ahora sus campañas, la primera para alcaldesa de Miami-Dade y la segunda para renovar su mandato de concejal.

El aumento de los casos coincide con la intensa campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas del 3 de noviembre.

Los candidatos demócratas están realizando muchos de sus mitines como si se tratase de un autocine, con los participantes dentro de sus vehículos o fuera pero pegados a ellos, como se hizo en un mitin del expresidente Obama en Miami este sábado.

Los republicanos buscan más calor popular en mitines como los de toda vida y donde no toda las personas llevan mascarillas.

La respuesta de su Administración a la pandemia es uno de los puntos flacos de Trump en esta campaña electoral.

Estados Unidos es el país con más casos y muertes en el mundo. El domingo se llegó a 8,6 millones de casos y más de 225.000 muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.