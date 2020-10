Bolivia.- Arce apuesta por "industrializar" la producción de hoja de coca y emplaza a Morales a volver a Bolivia

Apuesta por reanudar las relaciones con Maduro y dice que Trump ve a Iberoamérica como "un simple patio trasero"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ha abogado por mantener y por "industrializar" la producción de la hoja de coca, al tiempo que ha emplazado al expresidente boliviano Evo Morales a regresar al país para poder defenderse de las acusaciones contra él.



"Queremos industrializar la hoja de coca, no solamente que vamos a seguir produciendo sino que vamos a industrializarla", ha afirmado Arce, en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa Sputnik. El mandatario electo de Bolivia ha dicho que tiene previsto "crear una pasta dental" basada en la hoja de coca.



"Son 14 alcaloides los que están en la hoja de coca. Uno de los alcaloides es un excelente y mortal accesorio contra la caries, por eso los que mastican coca no tienen caries", ha explicado. "Vamos a exportar ese producto, por supuesto", ha apostillado.



Arce también se ha referido a la posibilidad de que el expresidente boliviano Evo Morales regrese al país y le ha emplazado a volver para poder así defenderse mejor de las acusaciones contra él. "Si el compañero Evo quiere, vendrá acá a Bolivia y se defenderá de todos esos juicios que le están haciendo porque están infringiendo muchas normas", ha argumentado.



A MORALES "LE HARÍA BIEN VENIR"



Arce, que fue ministro de Economía durante más de una década con Morales de presidente, ha considerado que al expresidente boliviano "le haría bien venir" y ha señalado que las causas abiertas contra Morales "tienen que continuar porque eso es un resorte del órgano judicial".



Además, el presidente electo de Bolivia ha dicho que también "se han iniciado" algunas investigaciones judiciales contra los integrantes del Gobierno interino que lidera Jeanine Áñez. "Yo entiendo que hay muchas acciones judiciales que se han hecho en contra de varios personajes del Gobierno. Eso también tiene que seguir su curso en el órgano judicial", ha indicado.



Por otra parte, Arce ha avanzado que Bolivia retomará las relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, al que ha definido como el "correcto y verdadero" Ejecutivo de Venezuela. "Vamos a retomar con el correcto y verdadero gobierno, que es el de compañero Maduro", ha indicado.



"Los hermanos venezolanos son como cualquier país sudamericano y nosotros queremos restablecer las relaciones con ellos", ha señalado, antes de denunciar que el Gobierno "de facto" liderado por Jeanine Áñez cortó las relaciones con Maduro "por un tema netamente ideológico".



Sobre la posibilidad de que Bolivia se sume al Grupo de Lima, ha afirmado que esa opción hay que estudiarla "con mucha calma". "No sé si somos más útiles adentro que afuera (...) pero no coincidimos con muchos de los planes que tiene ese grupo", ha considerado.



Arce también se ha pronunciado sobre el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección por el Partido Republicano, Donald Trump, y ha asegurado que el mandatario estadounidense considera a Iberoamérica como un "simple patio trasero".



"Hay una diferencia enorme entre uno y otro, para uno (Trump) somos el simple patio trasero y con el otro (Joe Biden) quizás tenemos una oportunidad de conversar y de allanar algunos espacios para mejorar nuestras relaciones y nuestra economía", ha dicho.



Por último, ha señalado que las relaciones que Bolivia tendrá con Estados Unidos dependerán de las posturas que tenga Washington. "Si ellos nos quieren respetar a nosotros como país, respetan nuestra soberanía y conversamos de igual a igual, no hay ningún problema", ha concluido.