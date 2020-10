Autoridad electoral venezolana celebra el funcionamiento de las máquinas de votación

En la imagen, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 25 oct (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, afirmó que las nuevas máquinas de votación puestas a prueba durante un simulacro este domingo funcionaron "a la perfección" y, por tanto, estarán listas para los comicios legislativos de 6 de diciembre que la oposición considera un fraude.

"La nueva solución tecnológica ha funcionado a la perfección, incluso habiendo sido sometida (...) a diversas pruebas denominadas de estrés", dijo Alfonzo en una declaración a la prensa en la que también se mostró satisfecha por "la gran cantidad de electores" que participaron en la jornada de simulacro electoral.

Asimismo, declaró que el funcionamiento de las máquinas fue "eficiente, eficaz y orientado por principios de transparencia, confiabilidad, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular y celeridad".

La mayoría de la oposición venezolana considera estas elecciones como un fraude pues los rectores del CNE fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de clara mayoría opositora.

A su vez, rechazan al TSJ, cuyos miembros son acusados de haber mostrado sus simpatías con el chavismo gobernante y fueron escogidos en un proceso exprés.

Además, varios de los principales partidos han sido intervenidos por el TSJ y arrebatados a su líderes.

El liderazgo legal de esos partidos fue transferido, por orden del TSJ, a antiguos militantes que han sido expulsados y acusados de corruptos por sus excompañeros.

De ese modo, los logos, nombres y colores de las principales organizaciones opositoras sí estarán en las papeletas electorales pero no bajo el liderazgo de los políticos que los encabezan.

Alfonzo no hizo ninguna mención al respecto pero sí explicó que, durante el simulacro de votación, el CNE "se ha encargado de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad" de acuerdo al plan preparado para celebrar los comicios durante la pandemia de COVID-19.

Detalló que, tras este domingo, "se han aprobado protocolos de instalación, constitución, transmisión de datos, soporte técnico, medición de tiempos de votación, despliegue del material electoral" y custodia por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre otros "protocolos fundamentales".