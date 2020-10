Armenia y Azerbaiyán acuerdan nuevo alto el fuego desde el lunes, dice EEUU

CentralArmenia y Azerbaiyán acuerdan nuevo alto el fuego desde el lunes, dice EEUU Por Francesco FONTEMAGGIWashington, 25 Oct 2020 (AFP) - Armenia y Azerbaiyán acordaron nuevamente respetar un "alto el fuego humanitario" que regirá a partir del lunes en el conflicto de Nagorno Karabaj, anunció este domingo la diplomacia estadounidense. El subsecretario de Estado Stephen Biegun se reunió el sábado con los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países, y con los copresidentes del Grupo de Minsk (Francia y Rusia), informó el Departamento de Estado en un comunicado conjunto. La nota precisó que el alto el fuego entrará en vigor desde las 08H00 de la mañana hora local (04H00 GMT) del lunes, después de que un alto el fuego anterior fuera interrumpido el sábado, ante acusaciones de ambos lados de violar lo acordado. El acuerdo se produjo después de una "negociación intensa" entre el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Zohrab Mnatsakanyan, y su par de Azerbaiyán, Jeyhun Bayramov, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.De su lado, Azerbaiyán celebró el acuerdo el domingo en una declaración de su embajadora en los Estados Unidos, Elin Suleymanov, aunque culpó a su rival por las hostilidades. "Instamos a Armenia a observar el alto el fuego y detener sus provocaciones militares según lo acordado. Azerbaiyán está firmemente comprometido con el logro de la paz, y el alto número de muertes de civiles azerbaiyanos en las últimas semanas muestra quién es el agresor", dijo Suleymanov. Azerbaiyán y Armenia han protagonizado un amargo conflicto sobre Karabaj desde que los separatistas armenios respaldados por Ereván tomaron el control del área en una guerra de la década de 1990 que dejó 30.000 muertos. La autodeclarada independencia de Karabaj no ha sido reconocida por la comunidad global, ni siquiera por Armenia, por lo que, según el derecho internacional, sigue siendo parte de Azerbaiyán.Las tensiones actuales en Nagorno Karabaj comenzaron el 27 de septiembre. Armenia y Azerbaiyán se acusan mutuamente de haber atacado a la población civil en la región montañosa, incluso sin respetar anteriores treguas. - "Fácil" - El viernes, Pompeo se había reunido por separado en Washington con Mnatsakanyan y Bayramov, instándolos a "poner fin a la violencia y proteger a los civiles". Las negociaciones continuaron entre bastidores el sábado en la capital estadounidense, con las reuniones de Biegun y las llamadas del asesor de Seguridad Nacional estadounidense Robert O'Brien al primer ministro armenio, Nikol Pachinian, y al presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev."Felicitaciones a todos ellos por aceptar adherirse al alto el fuego hoy. Se salvarán vidas en ambas naciones", tuiteó O'Brien el domingo. Desde el 27 de septiembre, las fuerzas azerbaiyanas han conquistado territorios fuera del control de Bakú desde la década de 1990. Más allá del alto el fuego humanitario acordado, la comunidad internacional hasta ahora no ha podido negociar una tregua duradera ni una resolución pacífica del conflicto. Además, Armenia descartó el miércoles cualquier "solución diplomática".El Departamento de Estado dijo que los copresidentes del Grupo de Minsk y los jefes de la diplomacia de Armenia y Azerbaiyán "acordaron reunirse nuevamente en Ginebra el 29 de octubre", en busca de dar "todos los pasos necesarios para lograr una solución pacífica al conflicto de Nagorno Karabaj".El Grupo de Minsk fue formado en 1992 por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con el fin de constituirse en el principal mediador en el conflicto.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la recta final de una campaña frenética a días de las elecciones hacia las que marcha detrás de su rival demócrata, Joe Biden, ha prometido resolver el conflicto. "Son personas increíbles. Están luchando como en el infierno", dijo sobre los armenios durante un mitin de campaña en New Hampshire el domingo, nueve días antes de las elecciones del 3 de noviembre. "¿Y saben qué? Vamos a hacer algo", le dijo a la multitud. Según dijo, un grupo de armenios asistió a su mitin en Ohio el día anterior. "Los problemas que tienen, la muerte y los combates y todo lo demás, los arreglaremos. Eso va a ser lo que yo llamo... algo fácil", señaló, sin ofrecer más detalles. Estados Unidos ha dicho que es neutral, pero en una entrevista reciente Pompeo describió las acciones de Armenia como defensivas.fff/bbk/jm/mls/lp/rsr -------------------------------------------------------------