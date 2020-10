Aridane sufre un esguince de ligamento y se pierde el duelo ante el Atlético

El defensa canario de Osasuna Aridane. EFE/ Jesús Diges/Archivo

Pamplona, 26 oct (EFE).- Aridane sufre un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, lesión que no le permitirá estar este sábado en El Sadar para medirse al Atlético de Madrid, informa el Club Atlético Osasuna.

Los malos presagios de una posible rotura en el ligamento cruzado anterior han quedado descartados después de que el futbolista canario se haya sometido este lunes a pruebas de imagen en la Clínica Universidad de Navarra.

Aridane tuvo que ser sustituido en el minuto 29 de partido ante el Athletic después de recibir un duro golpe de Raúl García que hizo que el 23 rojillo no pudiese seguir sobre el césped.

Jagoba Arrasate pierde a una de sus piezas claves, por lo que deberá elegir entre Unai García, Raúl Navas o Facundo Roncaglia. El argentino no parece que sea la primera opción, pero conoce la posición de central a la perfección y es unas de las variantes que podría manejar el míster.

Este tipo de lesiones suelen tener una duración de entre un par de semanas a algo más de un mes. El jugador queda pendiente de evolución.