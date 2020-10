Ángel Gómez Hernández dirigirá una cinta sobre el exorcista Gabriele Amorth

En la imagen, el director de cine Ángel Gómez. EFE/David Fernández/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El director español Ángel Gómez Hernández se asomará a la faceta más oscura del Vaticano con "The Pope's Exorcist", una cinta de terror inspirada en el célebre exorcista Gabriele Amorth.

"¡Por fin puedo contaros que en unos meses estaré dirigiendo mi segunda película, 'The Pope's Exorcist', para los estudios de Hollywood Screen Gems y Sony", anunció este lunes el cineasta en Twitter.

Gómez Hernández presentó este año su ópera prima, "Voces", un título también de terror que protagonizaron Rodolfo Sancho, Ana Fernández y Ramón Barea.

Respecto a este nuevo proyecto, el portal Deadline detalló este lunes que Gómez Hernández tomará las riendas de "The Pope's Exorcist" a partir del guion escrito por Chester Hastings y R. Dean McCreary.

El sacerdote italiano Gabriele Amorth, que murió en 2016 a los 91 años, fue probablemente el exorcista más famoso de su época.

Exorcista oficial de la diócesis de Roma desde 1985, Amorth dedicó más de tres décadas de su vida a luchar contra el diablo y aseguró haber practicado 70.000 sesiones de exorcismos a lo largo de su vida.

Amorth se convirtió en una celebridad mundial y publicó numerosos libros como "Dio è più bello del diavolo" (2015).

La película "The Pope's Exorcist" no será la primera en la que Amorth aparezca en la gran pantalla, ya que en 2017 se presentó el documental sobre su figura "The Devil and Father Amorth".

El giro irónico de "The Devil and Father Amorth" es que se trataba de un documental dirigido por William Friedkin, el cineasta detrás de la legendaria "The Exorcist" (1973).