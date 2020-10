Ana Carrasco se adentra en los eSports para seguir rompiendo barreras

La española Ana Carrasco.EFE/Archivo

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La piloto murciana Ana Carrasco, primera mujer en ganar un campeonato del mundo de motociclismo, anunció este lunes que comienza a formar parte de la junta directiva del UCAM eSports como asesora de estrategia, con el objetivo de "romper barreras" en el sector en el que "la figura de la mujer es minoritaria".

"Me hace mucha ilusión poder aportar a este proyecto. Hay muchas cosas en común con mi deporte y aportar la experiencia que tengo en mi deporte me hace mucha ilusión. El hecho de que en los eSports la figura de la mujer sea minoritaria, puede ser un buen reto para romper barreras en este sector y creo que con la UCAM podemos hacerlo", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo EFE.

Esta fue la primera aparición pública tras el grave accidente del pasado 10 de octubre en un test privado en el circuito de Estoril (Portugal) en el que se fracturó dos vértebras, contratiempo del que asegura sentirse mejor tras haber comenzado la rehabilitación.

"La verdad que estoy mucho mejor que hace unas semanas, he podido empezar la rehabilitación hace dos semanas; estoy mejorando bastante. La recuperación va a ser larga, entre tres y cinco meses, así que me queda por delante. De momento tengo prohibido el deporte, que es lo más raro de todo esto, pero espero poder subirme a una moto en 2021, aunque hay que tener paciencia. Tenemos suerte de que la temporada no empieza hasta finales de abril y tenemos suerte de que tenemos tiempo para prepararnos", comentó.

Una lesión que reconoce que, a pesar de que aún no esté cerrado su futuro, sí que ha alterado sus planes: "Ha cambiado un poco las cosas, el objetivo era luchar por el título hasta la última carrera y al final moverme en alguna dirección, ya sea de categoría o campeonato, y seguir creciendo, pero seguramente con esto han cambiado. Todavía es pronto para hablar de ello y no sé muy bien dónde estaré la temporada que viene. Volver a competir después de una lesión como esta nunca es fácil, pero el objetivo es volver para intentar ganar sea en el campeonato que sea", dijo.

Declaraciones que se produjeron durante la presentación del acuerdo con el UCAM eSports por el que Carrasco pasará a formar parte de la junta directiva del equipo aportando su conocimiento y experiencia dentro del mundo de la competición, además de luchar por una mayor presencia de la mujer como ya lo lleva haciendo los últimos años encima de la moto.

"Los eSports tienen muchas similitudes con el motociclismo, como depender del patrocinio y que se compite a través de máquinas. Es un deporte que está sobre todo con deportistas masculinos, y ahí Ana tiene una gran experiencia en romper barreras y estamos seguros de que lo va a seguir haciendo", aseguró Pablo Rosique, director de deportes de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que lleva apoyando a Ana Carrasco en su carrera durante los últimos cinco años.

Un acuerdo que se fraguó durante la cuarentena debido al coronavirus: "Empezamos a pensar en el acuerdo durante el confinamiento, fue cuando me fui acercando a este sector. Es algo que me llama mucho la atención y creo que es algo que de cara al futuro va a crecer mucho y de alguna forma, en la situación que estoy viviendo ahora mismo apartada de mi deporte, puede ser algo bueno para mí porque tengo algo para enfocar mi tiempo", dijo Carrasco.

Además, al ser preguntada por EFE, la primera mujer en proclamarse campeona del mundo de motociclismo analizó cómo le va a ayudar este acuerdo a su carrera deportiva: "Creo que cualquier alianza aporta cosas a las dos partes, lo que más me va a ayudar es como crecimiento personal y a desarrollarme fuera de mi deporte. Seguro que me ayudará también a crecer en mi deporte. Todavía soy joven y lo que voy consiguiendo me ayuda a crecer en ambas cosas", concluyó.