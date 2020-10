AMP2.- Armenia/Azerbaiyán.- Nuevo alto el fuego fallido entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj

04/10/2020 Recientes bombardeos en la región de Nagorno Karabaj con motivo del conflicto histórico por esta región entre Azerbaiyán y Armenia. POLITICA AZERBAIYÁN ARMENIA INTERNACIONAL ADRIEN VAUTIER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Aliyev anuncia la liberación de varias localidades y pone en tela de juicio el cese de hostilidades, exigiendo la retirada de Armenia



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El tercer alto el fuego pactado entre Armenia y Azerbaiyán tras la reanudación del conflicto en la región de Nagorno Karabaj a finales de octubre, esta vez con la mediación de Estados Unidos, ha terminado en fracaso, como los dos anteriores. Ambas partes de han acusado casi inmediatamente después de su entrada en vigor de haberlo infringido.



"Violando gravemente el acuerdo de alto el fuego alcanzado en Estados Unidos a partir de las 8.45 (hora local), hoy las Fuerzas Armadas azeríes han abierto fuego de artillería en las posiciones del Ejército de Nagorno Karabaj en dirección noreste", ha denunciado en su cuenta de Facebook la portavoz de Defensa armenia, Shushan Stepanián, quien ha alertado de otro incumplimiento sobre las 9:10 horas en el sureste.



Posteriormente, la portavoz ha denunciado que a partir de las 17.00 horas la intensidad de los bombardeos por parte de las fuerzas azeríes, que han empleado artillería, cohetes y tanques, se ha intensificado. Las autoridades autoproclamadas de Nagorno Karabaj han denunciado al menos un civil muerto y dos heridos en uno de estos bombardeos, según el medio armenio A1+.



Aunque en un primer momento el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, había asegurado que sus fuerzas seguirían "acatando el alto el fuego" a pesar de "las provocaciones locales", horas más tarde ha reconocido que este ha fracasado. "Es evidente que otra vez no se ha logrado preservar el régimen del alto el fuego", ha escrito en su Facebook.



"Hemos sido todo lo flexibles que era posible durante todo este tiempo y durante este tiempo hemos llegado a la conclusión de que Azerbaiyán no quiere resolver esta cuestión, sino que en lugar de ello quiere la capitulación de Nagorno Karabaj", ha denunciado Pashinián, en un mensaje en el Twitter del Gobierno armenio.



ACUSACIONES DE AZERBAIYÁN



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha acusado a las autoridades de Armenia de haber lanzado varios ataques sobre diferentes puntos de su territorio, como la ciudad de Lachin, o sobre algunos asentamientos poblados de las regiones de Terter y Aghdam.



Horas más tarde, el asesor presidencial, Hikmet Gadzhiev, ha denunciado que la localidad de Terter ha sido objeto de bombardeos y que al menos 200 proyectiles de artillería han sido disparados contra suelo azerí desde las 8.00 horas, cuando entraba en vigor el alto el fuego.



Además, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha comparecido para anunciar la liberación de alrededor de una veintena de localidades en los distritos de Zangilan, Jabrayil y Gubadli durante la jornada del domingo.



"Estamos liberando los territorios de nuestra patria de la ocupación", ha subrayado el mandatario, incidiendo en que las tropas azeríes "están restaurando una justicia histórica en el campo de batalla". "Porque Nagorno Karabaj es un territorio histórico y eterno de Azerbaiyán", ha subrayado, según informa la agencia estatal APA.



CRÍTICAS AL GRUPO DE MINSK



Aliyev ha arremetido una vez más contra el Grupo de Minsk y, en particular, contra sus tres copresidentes --Rusia, Estados Unidos y Francia--, a los que ha acusado de favorecer a Armenia al insistir en la vía de la negociación "para congelar esta cuestión".



"Si queréis ver una solución de la cuestión, imponed sanciones a Armenia, está en vuestras manos", ha defendido el mandatario azerí, recordando que los tres países son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y por tanto "podéis resolver cualquier cuestión".



Así las cosas, ha asegurado que Azerbaiyán tenía información de que Armenia estaba "de rodillas" ante el avance de las fuerzas azeríes pero ha aprovechado el alto el fuego para movilizar a sus fuerzas. En este sentido, ha denunciado que además Armenia ha recibido "una gran cantidad de armas en el último mes".



"Tenemos todas las listas (...) cuando llegó el avión, por qué llegó, cómo llegó, cómo se descargó, dónde fue enviado", ha aseverado. "Si quieren un alto el fuego, ¿por qué esos países envían armas a Armenia? Después de todo Armenia está doblegada, ya les hemos golpeado en la cabeza para que no puedan despertarse", ha cuestionado Aliyev.



El presidente azerí ha denunciado que Armenia violó los dos acuerdos de alto el fuego previos, el del 10 de octubre y el del 17 de octubre. El que ha entrado en vigor este lunes "ha sido violado de nuevo por Armenia", ha asegurado, pese a lo cual ha dicho que ha dado instrucciones al Ejército para que "se comporte con contención y no caiga en la provocación".



ALIYEV RECHAZA QUE LA CUESTIÓN VUELVA A QUEDAR CONGELADA



"Mi postura es clara: Esta cuestión debería encontrar una solución, bien por la vía militar o de forma pacífica, ha afirmado. Si se opta por esta nueva vía, ha precisado, para que Azerbaiyán cese su ofensiva primero Armenia "debe retirarse de nuestras tierras" y se debe "ofrecer un calendario" para dicha retirada, algo que no ha ocurrido. "Así que si continúa el alto el fuego o la cuestión vuelve a quedarse congelada, eso no los satisfará", ha advertido.



Más de un millar de personas han muerto -- casi 5.000, según estimaciones del presidente ruso, Vladimir Putin -- desde el 27 de septiembre en la última escalada de violencia entre ambos países sobre el enclave de Nagorno Karabaj, un territorio que legalmente forma parte de Azerbaiyán pero que autoproclamó su independencia y cuenta con el respaldo de Armenia.