Alemania registra 8.685 contagios en 24 horas, sin reportar todos los casos

Berlin, Alemania. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 26 oct (EFE).- Alemania registró 8.685 contagios las últimas 24 horas -tras los 11.176 casos contabilizados el domingo y el nuevo máximo de 14.714 el sábado-, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana.

No obstante, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología había precisado que el sábado el número de nuevos positivos se disparó al incluir numerosos casos registrados el jueves y que por un problema técnico en el servidor se comunicaron con retraso y no entraron así en el cómputo del viernes.

El número de nuevos contagios dados a conocer hoy duplica los 4.325 nuevos casos contabilizados el lunes de la semana pasada.

Según datos del RKI actualizados la pasada medianoche, el total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 437.866, con 10.056 víctimas mortales, 24 más en un día.

Alrededor de 326.100 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en más de 106.000.

En tanto, en el conjunto de Alemania, la incidencia se situaba ayer en 74,9 casos por cada 100.000 habitantes en siete días.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, se sitúa en 1,45, según el informe diario del RKI difundido el domingo por la tarde.

En tanto, el factor R más estable, basado en una comparativa que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, está en 1,39.