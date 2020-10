Alemania.- La Policía de Alemania no tiene sospechosos del ataque al instituto para el seguimiento del coronavirus

BERLÍN, 26 (DPA/EP)



La Policía de Alemania aún no maneja ningún sospechoso del ataque con cócteles molotov contra la sede en Berlín del Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana de control de enfermedades infecciosas.



El incidente ocurrió en torno a las 02.40 de la madrugada del sábado y no dejó víctimas. Según el personal de seguridad del instituto, varias personas se arremolinaron delante del edificio, armadas con cócteles molotov que arrojaron contra la fachada del edificio.



Los sospechosos escaparon de las instalaciones, que no son la sede principal de RKI, sin ser reconocidos, mientras que un guardia de seguridad pudo extinguir las llamas.



El papel de la institución en el marco de la pandemia de coronavirus ha llevado a la Policía a contemplar una posible motivación política para llevar a cabo el ataque. Por ello, la unidad policial especializada en delitos de motivación política ha asumido la investigación del caso.



El delegado del Ministerio del Interior para Berlín, Andreas Geisel, ha manifestado que los que atacaron la sede del RKI deben haber sido "engañados", dado el trabajo que el organismo lleva a cabo para proteger a la población de la situación derivada de la pandemia.



A su juicio, si se prueba que el objetivo del ataque era el trabajo que el RKI realiza para mitigar la propagación de la pandemia, los autores habrían "cruzado una línea roja".