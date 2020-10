Aguacate, el aliado perfecto para mimar tu piel y tu pelo

Abiby, la nueva marca de beauty box, nos presenta los productos, hechos a base de este superalimento, con los que tu piel, tus labios y tu cabello recuperarán su mejor versión



El aguacate es un superalimento, y además, un remedio natural con grandes propiedades para nuestro cuerpo. Por ello, la nueva caja de belleza de Abiby se centra en ofrecernos una serie de productos centrados en esta fruta, que puede obrar milagros en nuestra piel y en nuestro cabello. Y es que el aguacate aporta, entre otros beneficios, hidratación, nutrición, elasticidad, brillo o suavidad.



"El aguacate es un remedio natural que tiene grandes propiedades para nuestro cuerpo. Sirve para combatir la piel seca y apagada y además ayuda a combatir los radicales libres y la formación de pequeñas arrugas. Sin duda, uno de los mejores aliados de nuestra rutina de belleza", señala Antonella Conti, responsable de la expansión internacional de Abiby.



A continuación, os contamos algunos de los productos que la beauty box nos ofrece y con los que amarás todavía más el aguacate:



- 72 Hair Mask. Para un cabello hidratado y sin encrespado. Este tratamiento semanal ayuda a reparar los daños del peinado, combatiendo el encrespamiento y fortaleciendo el cabello gracias al aceite de aguacate y al aceite de germen de trigo. Tu pelo aparecerá más brillante, más fuerte y más nutrido (30 €)



- Perfecting Body Oil ilumina y nutre intensamente la piel. Este aceite se absorbe fácilmente y deja la piel suave y sedosa. El aceite de rosa mosqueta orgánico regenera la piel y, junto con la vitamina E, ofrece protección antioxidante. Los aceites de semilla de uva, albaricoque y aguacate, naturalmente ricos en ácidos grasos esenciales, restauran los niveles de hidratación (58€)



- Ultra-Repair Overnight Regenerating Treatment. Para reducir las arrugas mientras duermes. La mezcla de extractos naturales proporciona nutrientes para preservar la salud de la piel y proporcionar una tez más luminosa. Los principales ingredientes activos en la fórmula son: las células de zanahoria - rica en sales minerales y vitamina A para reparar y renovar la piel durante la noche - el aceite de oliva - para ayudar a la piel a recuperar y mantener la barrera defensiva frente a los daños ambientales - y los péptidos de aguacate, que fomentan la firmeza y densidad para recuperar la hidratación de la piel (38.50€)



- Lip Treat New York. Para unos labios nutridos. El aceite de almendras dulces y albaricoque, junto con el aguacate, el karité y la manteca de cacao nutren y suavizan los labios secos y deshidratados. Además, las bayas y la cera de abejas retienen la humedad mientras mantienen los labios protegidos (25€)



- Crema facial tonificante de Björk & Berries, para no perder elasticidad. Para pieles normales o secas, se absorbe instantáneamente gracias a su fórmula ligera y rica a partir del berro y aceite orgánico de semilla de frambuesa, que estimula el proceso de renovación celular, mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel. Los aceites orgánicos altamente activos como el cártamo, la jojoba y el aguacate, ricos en ácidos grasos esenciales para la fisiología y la salud de la piel, ayudan a nutrirla y protegerla de la pérdida de hidratación (30€)



- Crema contorno de ojos de aguacate y CBD de London Botanical Laboratories. Esta crema para el contorno de ojos se caracteriza por proporcionar hidratación durante 8 horas y tener una textura nutritiva pero no pegajosa. Enriquecida con aceite de aguacate y ceramidas, es rica en antioxidantes naturales y aceites calmantes para la piel. Además, aquellos que se suscriban a un plan de 6 meses a Abiby recibirán este producto de forma gratuita.