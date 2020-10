Werner asegura que los argentinos consideran a la liga mexicana de alto nivel

En la imagen, el guardameta Axel Werner, del Atlético San Luis del fútbol de México. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

San Luis Potosí (México) 25 oct (EFE).- El guardameta Axel Werner, del Atlético San Luis del fútbol de México, aseguró este domingo que los jugadores argentinos apuestan por la liga mexicana porque la consideran de las mejores del continente.

"En Argentina y Europa se tiene conocimiento de la Liga MX. Como argentino se pone un interés especial y eso hace que se mire una liga que es una de las más importantes del continente. Hay muchos jugadores argentinos que buscan apostar por acá porque se crece rápido".

Werner, fue una activo juvenil del Atlético Rafaela de la liga argentina, captado en 2016 por el Boca Juniors que lo catapultó a la liga española con el Atlético de Madrid, que compró su pase un año después.

"Son dos equipos de envergadura; Atlético de Madrid y Boca Juniors me enseñaron la disciplina del profesionalismo y me ayudaron a tener control a la hora de manejarme tanto dentro del campo como fuera de él. Al final son equipos que obligan a tener una vida recta porque el éxito depende de una combinación de lo que se hace en el campo como fuera del mismo", señaló.

Aunque obtuvo la Europa League con el Atlético de Madrid en 2018, uno de los mejores recuerdos que guarda Axel Werner fue su debut a los 20 años con Boca Juniors en el 2016, en un juego en la cancha de River Plate que ganaron como visitantes 2-4.

"Fue un gran momento de mi vida, el debut con Boca Juniors, una linda experiencia porque se trató de un clásico importante.Me tocó debutar con un triunfo pero sobre todo ganando bien, haciendo un juego aceptable. Son recuerdos lindos porque quedé agradecido con la gente que confió en mi", señaló.

Aunque su carta de futbolista pertenece al Atlético de Madrid, Werner desechó por el momento pensar en volver a España por considerar que eso sería una falta de respeto al compromiso que mantiene con el San Luis.

El Atlético de San Luis es último lugar del campeonato mexicano, sin embargo, Axel Werner ha destacado por sus buenas atajadas a tal grado de adueñarse de la titularidad en los últimos seis partidos, sin embargo.

"Obviamente quiero jugar y demostrarle al entrenador mi mejor versión, defender a la institución que puso su confianza en mí. Se me ha dado la oportunidad y prefiero estar dentro de la cancha para ayudar a conseguir los intereses de todos", concluyó.