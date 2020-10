Venezuela.- Villacís ofrece a Leopoldo López las "plazas libres" de Madrid para reclamar "libertad, paz y democracia" en Venezuela

25/10/2020 La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (2i); la concejala delegada de Deporte, Sofía Miranda (3i); y la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (1d), durante la celebración de una nueva edición de la Carrera de la Mujer de Madrid que este año se celebra de manera virtual, en el Estadio Vallehermoso, Madrid (España) a 25 de octubre de 2020. Este año, debido a la pandemia del Covid-19, la cita está acotada solo a 20 mujeres ante la imposibilidad de organizar una prueba multitudinaria como la del año pasado, que contó con más de 36.000 participantes que se unieron a la 'Marea Rosa' por las calles de la capital española. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ofrecido al opositor venezolano Leopoldo López, a quien su familia está esperando en la capital tras su huida de la Embajada de España en Caracas, las "plazas libres" para reclamar "libertad, paz y democracia" en Venezuela.



"Yo como vicealcaldesa lo que le ofrezco a Leopoldo es nuestras plazas libres para que pueda hacer lo que lleva haciendo mucho tiempo, que es reivindicar la libertad, la paz y la democracia en Venezuela, y quizás desde Venezuela no va a ser tan fácil hacerlo como desde nuestras plazas, desde nuestra Puerta del Sol, donde nos hemos encontrado tantas y tantas veces con tantos ciudadanos venezolanos que lo único que quieren es paz y libertad y volver a su país", ha manifestado Villacís.



En respuesta a las preguntas de los medios sobre la llegada a Madrid de Leopoldo López durante el acto celebrado con motivo de la Carrera de la Mujer, Villacís ha dicho que ayer habló con la familia del líder del partido venezolano Voluntad Popular, que "le estaban esperando", y ha asegurado que "están muy felices".



"Es la llegada de un venezolano más a Madrid, en Madrid reside ahora mismo gran parte de la diáspora venezolana que han huido del totalitarismo, que han huido del régimen de Maduro, que han tenido que huir de Venezuela, un país que su día fue razonablemente próspero y que ahora es pobre. Es un país donde no hay libertad, es un país donde no hay democracia y es un país que hace que sus ciudadanos tengan que huir", ha expuesto Villacís.



La vicealcaldesa ha añadido que "llega Leopoldo y llega un ciudadano venezolano más, que ya es madrileño, como lo son muchos de los venezolanos que están viviendo aquí".



"Le damos una gran bienvenida y, sobre todo, va a tener la suficiente libertad para seguir haciendo lo que lleva haciendo muchos años, que es reivindicar la paz y la libertad", ha apostillado.



Asimismo, ha subrayado la preocupación de la comunidad venezolana en Madrid por la situación en su país en el contexto de la pandemia, ya que "no pueden dar por hecho ahora mismo ni siquiera que puedan tener suministro de energía, que puedan tener medicinas, que puedan tener comida".