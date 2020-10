Uruguay suma 48 nuevos casos de covid-19, uno solo en Rivera

Este domingo se hicieron en Uruguay 3.134 test y el país alcanzó los 302.334 desde el pasado 13 de marzo, cuando se identificaron los primeros casos de covid-19 en el país suramericano. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 25 oct (EFE).- Uruguay sumó este domingo 48 nuevos casos de covid-19, de los cuales 42 corresponden a Montevideo y uno a la ciudad de Rivera, fronteriza con Brasil y uno de los puntos que más preocupa a las autoridades.

Según reportó en su informe diario el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), los otros casos positivos fueron uno en el departamento de Canelones y otro en San José.

Además, resaltó que en todos los casos ya fueron identificados los contactos y que no existen brotes nuevos.

Este domingo se hicieron en Uruguay 3.134 test y el país alcanzó los 302.334 desde el pasado 13 de marzo, cuando se identificaron los primeros casos en el país suramericano.

Asimismo, en este momento hay 447 personas cursando la enfermedad, once de estas en cuidados intensivos, y el total acumulado alcanzó los 2.851 casos.

En Rivera, donde en los últimos días el Gobierno aumentó los controles, hay 103 personas infectadas.

Según explicó este sábado durante una conferencia de prensa el ministro de Defensa Nacional, Javier García, en las últimas horas disminuyó el número de personas en las calles de ese lugar luego de que en las últimas semanas Uruguay viviera una baja en la percepción del riesgo que tiene la enfermedad.

"Cuando se le pierde el respeto a un enemigo biológico como el que estamos enfrentando las consecuencias pueden ser muy graves. Estamos en una realidad geográfica y epidemiológica muy particular, ubicados entre el tercer y el quinto país con mayor contagios en el mundo", apuntó el titular de la cartera haciendo referencia a Brasil y Argentina.

En las últimas horas se instalaron cinco nuevos puestos de control en Rivera, tres de ellos en la zona comercial de la ciudad, donde los militares se encargan de llevar a cabo controles sanitarios.

Allí se toma la temperatura de las personas y se insiste para que usen tapabocas y mantengan la distancia correspondiente para evitar los contagios, algo que, según puntualizó el ministro, fue aceptado de forma "unánime" por la población de la ciudad fronteriza.