Ucrania vota en unaselecciones locales que ponen a prueba a Zelenski y su partido

KiEFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Moscú, 25 oct (EFE).- Ucrania celebró hoy elecciones locales que suponen un paso más hacia la descentralización del poder y representan una prueba para el presidente del país, Vladlímir Zelenski, y su joven partido, El Servidor del Pueblo, que han visto caer drásticamente su popularidad desde los comicios de 2019.

Unos 28,7 millones de votantes estaban llamados a las urnas para elegir a los miembros de los consejos regionales y de distrito, y a los alcaldes y consejos de comunidades territoriales.

No hubo comicios en Crimea, ni en la ciudad de Sebastopol, anexionados en 2014 por Rusia, ni tampoco en la parte temporalmente ocupada de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

UNOS COMICIOS DIFERENTES

Estas elecciones locales se diferenciaron por varias razones de las de 2015. Una es que se celebraron en medio de una cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus: Ucrania suma a día de hoy 343.498 casos y 6.391 fallecidos por la enfermedad.

El alcalde de Kiev, el exboxeador Vitali Klitchkó, quien según los sondeos a pie de urna ganaría las elecciones con casi el 48 % de los votos, no pudo votar al haber dado positivo en Covid-19.

Otra razón es que se celebraron bajo un nuevo Código Electoral, en vigor desde el 1 de enero, que viene a completar la descentralización del poder hacia órganos de gobierno locales.

Y por último, son los primeros comicios desde que Zelenski asumió el poder en 2019 y su partido, El Servidor del Pueblo, arrasara en las elecciones parlamentarias al lograr una fuerte mayoría.

Las encuestas no le eran favorables al jefe de Estado, que ganó las elecciones presidenciales con más del 73 % de los votos en segunda vuelta, ni a su partido, que superó el 43 % en las legislativas.

CAÍDA DE POPULARIDAD

Los últimos sondeos del grupo sociológico Rating apuntaban a solo un 16,7 % de los votos para El Servidor del Pueblo este domingo, y revelaban que únicamente el 35 % de los ciudadanos estaban satisfechos con el trabajo del mandatario.

"Soy como soy, y soy Vladímir Zelenski. Así he nacido y esto es lo que soy. Y a esa persona la votó la gente", señaló al ser preguntado tras depositar su voto si cree que la caída de su popularidad y la de su partido es culpa de él.

Eran unas elecciones complicadas, no solo para el presidente, sino también para la Comisión Electoral Central (CEC), debido a las novedades del proceso electoral, que combina un sistema mayoritario, con autonominaciones de candidatos, listas abiertas y una cuota de género para fomentar la participación de las mujeres.

También hubo denuncias de fraude: la Policía abrió 68 procedimientos penales por violaciones de la ley electoral. En total recibió 4.003 denuncias, según el medio Hromadske.

CONSULTA SOBRE CINCO PREGUNTAS

Fuera de los colegios los ucranianos contestaban -en una encuesta no vinculante- a cinco preguntas que había formulado Zelenski.

El mandatario quería saber si los ciudadanos respaldarían la cadena perpetua para delitos de corrupción extremadamente graves y si apoyarían la creación de una zona económica libre en el Donbás o la reducción del número de diputados de 450 a 300 en el Parlamento.

Asimismo, los ucranianos se pronunciaron acerca de una posible legalización del cannabis medicinal y sobre la conveniencia de que Ucrania plantee a nivel internacional la cuestión de las garantías de seguridad establecidas en el Memorándum de Budapest de 1994.

Kiev considera que el mecanismo de seguridad ya no funciona a la vista de lo sucedido en Crimea y el Donbás.

Ese documento lo firmaron EEUU, Rusia y el Reino Unido, e incluye garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de Ucrania, que a su vez se comprometió a renunciar a las armas nucleares.