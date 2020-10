Ucrania.- El alcalde de Kiev da positivo por coronavirus el día antes de las elecciones locales

KIEV, 25 (DPA/EP)



Los ucranianos acuden este domingo a las urnas en unas elecciones locales marcadas por el positivo por coronavirus del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko en la víspera de la jornada electoral en la que busca la reelección.



Klitschko, que fue campeón mundial de boxeo en la categoría de pesos pesados y que aspira a ocupar algún día la presidencia del país, ha sido alcalde de la capital ucraniana desde las elecciones extraordinarias de hace seis años cuando el país derrocó a su presidente pro-ruso y giró políticamente hacia el oeste.



"¡Amigos! El coronavirus me ha golpeado en el momento más inoportuno. Me siento bien", escribió este sábado en sus redes para anunciar su positivo.



La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que supervisará independientemente la votación, ha señalado en un informe que confía en "el desarrollo de las elecciones y la expectativa de los candidatos de hacer campaña libremente".



Las elecciones no tendrán lugar en los territorios disputados en la región de Crimea, que Rusia se anexionó hace seis años, ni en las zonas de conflicto en el este de Ucrania, cerca de la frontera con el país dirigido por Vladimir Putin.



Klitschko es un rival potencial del presidente actual Volodymir Zelensky, que llegó al poder el año pasado, pero que ha visto como disminuía su popularidad desde entonces.



Las elecciones de este domingo son vistas como una prueba para el Partido de los Servidores del Pueblo de Zelensky, nombrado así en referencia al programa de televisión que llevó al actor y ahora presidente a la fama.



Klitschko, como Zelensky, es un político pro Occidente, pero previamente apoyó al rival y predecesor del actual presidente, Petro Poroshenko, que fue elegido en 2014 tras el derrocamiento del presidente pro ruso, Viktor Yanukovych.



El exboxeador ha expresado en público su ambición de optar a la Presidencia, pero dio un paso atrás en 2014 para permitir a Porsoshenko optar al puesto. Ahora, se espera que retome su ambición presidencial para las próximas elecciones que están previstas en 2024.