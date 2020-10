Segunda victoria consecutiva de Masiá y la 800 de Honda

El piloto de Moto3 Jaume Masia (Leopard Racing) en el circuito turolense de Motorland Alcañiz, donde se disputa el Gran Premio Liqui Moly de Teruel del Campeonato del Mundo de MotoGP. EFE/Javier Cebollada

Madrid, 25 oct (EFE).- El español Jaume Masiá (Honda) consiguió su segunda victoria consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Teruel de Moto3 en el circuito de Motorland Alcañiz, que además supuso el triunfo número ochocientos para el fabricante japonés Honda y le permite recortar en doce puntos las diferencias con el líder del mundial, que sigue siendo el español Albert Arenas (KTM).

Arenas lideró buena parte de la carrera e intentó conseguir una nueva victoria que en este trazado se le resiste por culpa de la mayor velocidad de la Honda de Jaume Masiá, que le superó en la larga recta posterior de casi un kilómetro, como también los dos japoneses, que se beneficiaron de los rebufos de sus rivales para doblegar al español, que ser tuvo que conformar con acabar cuarto.

Las nuevas sanciones parecen haber surtido cierto efecto "correctivo" en el comportamiento de los pilotos de Moto3 durante sus entrenamientos, pues apenas tres resultaron sancionados por primera vez para la carrera de Teruel, el español Alonso López (Husqvarna), el malasio Khairul Idham Pawi (Honda) y el belga Barry Baltus (KTM, que tuvieron que cumplir con una "vuelta larga" al principio de la carrera.

Fulgurante salida de los primeros clasificados con un Raúl Fernández que se dejó comer algo el terreno por el italiano Tony Arbolino y con Albert Arenas saliendo como una exhalación desde la segunda línea, pero al llegar a la curva de final de recta y por el exterior el autor de la "pole position" supo imponer su dominio y negociar la misma en primera posición, haciendo junto a Arbolino y un auténtico "emparedado" al líder del mundial, pero éste no se amilanó y le ganó la posición al transalpino.

La primera vuelta fue intensa y con la "cabezonería" de Fernández y Arenas de intentar romper cuanto antes el ritmo de la carrera para hacer una criba muy fuerte, lo que propició una serie de adelantamientos entre ellos aunque con Raúl Fernández líder al término de la misma y con Alonso López cumpliendo con su "vuelta larga" ya en el segundo giro para intentar perder el menor contacto posible con el grupo principal.

Sólo Raúl Fernández aguantó al frente de la carrera ya que a Albert Arenas se le complicaron las cosas al verse superado por el japonés Ayumu Sasaki (KTM), el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el italiano Celestino Vietti (KTM), desde atrás Jaume Masiá (Honda), vencedor en Motorland Aragón el pasado fin de semana había conseguido engancharse a ese grupo, como también Jeremy Alcoba pero, en general, en él estaban todos los favoritos, incluido el japonés Ai Ogura (Honda).

El gran peligro para el líder del mundial en esos instantes de la carrera era más el italiano Celestino Vietti, que se puso líder en el cuarto giro, que el japonés Ogura, decimotercero, y al ver al italiano delante, Arenas reaccionó rápido para ponerse tras su estela casi de inmediato, en un claro intento de evitar que el transalpino se escapase en solitario.

Así fue como en la sexta vuelta Albert Arenas se puso líder, invirtiendo las tornas con el italiano Vietti, que se puso tras él, pero seguidos por unos incómodos rivales como suelen ser el surafricano Darryn Binder (KTM), el japonés Kaito Toba (KTM) o el propio Jaume Masiá.

El grupo no se consiguió romper en toda la primera parte de la misma, con todos los pilotos aprovechando el rebufo de su rival y con algunos protagonizando remontadas espectaculares, como en el caso del español Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), que salió vigésimo octavo y por entonces ya estaba en una espectacular octava plaza, en el grupo de cabeza.

Kaito Toba intentó en un par de ocasiones liderar la carrera, y lo consiguió, pero enseguida llegaba la reacción de Albert Arenas, que no quería las mismas sorpresas que el fin de semana pasado, cuando esa pelea por las posiciones de cabeza le "descolgó" del podio y lo relegó a la séptima posición.

Arenas intentó mantener en todo momento el liderato de la carrera, perseguido por Toba y con un Jaume Masiá que iba recuperando desde atrás ya tras ellos, aunque acuciado en muchos momento giro tras giro por Darryn Binder y Celestino Vietti.

Toba volvió a intentar marcar el ritmo pasado el ecuador de la carrera pero un error hizo que fuese adelantado por cinco o seis pilotos de la cabeza, un momento que aprovechó Albert Arenas para intentar tirar, pero Binder, Masiá y Vietti, muy atentos, se pegaron a él para que no pudiese abrir hueco.

A pesar de todos los intentos protagonizados por Masiá, Binder o Arenas, no hubo posibilidad de romper el grupo y así se llegó a la última vuelta, en la que todos los pilotos involucrados se lo iban a tener que jugar a una sola carta.

Prácticamente al final de la carrera se produjo la caída del japonés Tatsuki Suzuki (Honda), en la salida de la variante de la curva nueva, que no pudo evitar Sergio García, quien tras una impresionante remontada al final acabó fuera de la misma.

En la última vuelta Albert Arenas se puso líder, pero no pudo evitar que por velocidad le superasen tanto Masiá como Sasaki y Toba, lo que le relegó a la cuarta plaza final, pero con los resultados de sus rivales no solo mantiene el liderato del mundial sino que lo amplia de 13 a 19 puntos sobre Ai Ogura, que acabó noveno.

Alonso López remontó a pesar de la "vuelta larga" que tuvo que cumplir hasta el undécimo lugar, por delante de Raúl Fernández (KTM), Jeremy Alcoba (Honda), decimoquinto, y Carlos Tatay (KTM), decimoséptimo.

Juan Antonio Lladós