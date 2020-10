Raúl Jiménez marca en el empate del Wolverhampton Wanderers

EFE/EPA/Alex Pantling

Londres, 25 oct (EFE).- Raúl Jiménez, con un golazo de volea desde la frontal del área, no pudo dar el triunfo al Wolverhampton Wanderers, que fue sorprendido por un lanzamiento de falta de Jacob Murphy al final del encuentro (1-1).

El mexicano hizo su cuarto gol en esta Premier League a falta de diez minutos para el pitido final.

A la salida de un córner, Jiménez recibió la pelota en la frontal y firmó un magistral disparo que no pudo despejar Karl Darlow.

Sin embargo, pese a que se las prometían muy felices los Lobos, Murphy sorprendió con un lanzamiento de falta que no pudo atajar Rui Patricio.

El inglés lanzó un disparo en la frontal que rodeó la barrera y se coló por el palo junto a Rui Patricio, que rozó la pelota y que pudo haber hecho mucho más para evitar el tanto.

Las Urracas evitaron el triunfo de un Wolverhampton que se hubiera metido en puestos de Liga de Campeones y ya suman ocho unidades en la tabla de la Premier League.

El Wolves se queda séptimo, fuera de Europa, con diez unidades, las mismas que el Leeds United, el Southampton y el Crystal Palace.