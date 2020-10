"Por ahora, podemos continuar" a pesar del coronavirus, dice Ezpeleta

"Por ahora podemos continuar", afirmó este domingo el presidente del promotor del Mundial de motociclismo, Carmelo Ezpeleta, ante las preocupaciones por la evolución de la situación sanitaria y las nuevas restricciones por el coronavirus en Europa.

"Por el momento, no ha cambiado nada. El Estado de Alarma en España (que el gobierno prevé aprobar este domingo), en particular, no tiene impacto sobre nuestra situación (...) Si hay restricciones de movimientos desde las 22h00 hasta la mañana, no nos afecta. Por ahora, podemos continuar", afirmó en una entrevista difundida por Dorna, el promotor de MotoGP.

"No obstante, estamos en contacto estrecho con las autoridades en cada lugar (donde MotoGP aún tiene que acudir para finalizar la temporada 2020) y, por el momento, no nos han dicho nada", añadió.

"Ahora mismo no vemos problemas para el futuro", insistió Ezpeleta, cuando faltan tres carreras por disputar aparte de la que se corre este domingo en Alcañiz.

El campeonato del mundo deber ir ahora a Valencia (España) el 8 y 15 de noviembre, antes de finalizar en Portimao (Portugal) el 22 de noviembre, una temporada acortada por la pandemia.

Las carreras se desarrollan en el marco de un protocolo sanitario estricto, que incluye pruebas regulares de detección del covid-19, aislamiento de personas infectadas o que hayan tenido contacto con positivos, así como la separación de las personas presentes en el paddock en burbujas lo más herméticas posibles, alejadas también de las poblaciones locales.

