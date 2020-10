Piñera: "grupos minoritarios" buscan boicotear el histórico plebiscito

El presidente de Chile, Sebastian Piñera. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró este domingo que hay "grupos minoritarios" que busca "obstaculizar" y "boicotear" el histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, considerada la votación más importante desde el retorno a la democracia.

"¿Quiénes son? Los mismos que quemaron el metro, que quemaron las iglesias, que no creen en la democracia. Esos grupos van a intentar obstaculizar y boicotear, pero estoy absolutamente convencido de que no lo van a lograr", afirmó el mandatario tras depositar su voto en la capital chilena.

Cerca de 14,8 millones de chilenos decidirán en las urnas si quieren o no reemplazar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y qué órgano debería redactar el nuevo texto. oto)(video)