Papa Francisco.- El Papa convoca el próximo 28 de noviembre un consistorio para crear 13 nuevos cardenales, uno de ellos español

ROMA, 25 (EUROPA PRESS)



El Papa ha convocado para el próximo 28 de noviembre un consistorio para la creación de trece nuevos cardenales --nueve con derecho a voto en un eventual cónclave y entre los que está el español Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de Chile-- con el que dará más voz y protagonismo en el colegio cardenalicio a las diócesis de la periferia eclesial.



"Recemos por los nuevos cardenales, para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios", ha señalado tras el rezo del ángelus de este domingo.



Los trece nuevos purpurados que tendrán derecho a voto en un hipotético conclave son el obispo maltés Mario Grech nuevo Secretario General del Sínodo de Obispos; Monseñor Marcello Semeraro, nuevo Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos; Mons. Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali (Uganda); Wilton Daniel Gregory, arzobispo de Washington (EEUU); Monseñor José Advíncula, Arzobispo de Capiz (Filipinas); Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de chile; Monseñor Cornelius Sim, obispo de Puzia de Numidia, vicario apostólico de Brunei; Monsignor Augusto Paolo Lojudice, arzobispo de Siena, Colle di Val d'Elsa - Montalcino; y Mauro Gambetti, custodio del convento de Asís (Italia). Los dos primeros (Grech y Semeraro) pertenecen a la Curia cardenalicia.



El Papa también creará otros cuatro cardenales mayores de 80 años y, por tanto, sin participación en un eventual cónclave. Su nombramiento será una distinción honorífica por su servicio a la Iglesia: Felipe Arizmendi, obispo "emérito" de San Cristóbal de Las Casas; Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia; Monseñor Enrico Feroci, sacerdote de la Parroquia de Santa Maria del Divino Amor en Castel di Leva (Italia) y ex director de Caritas (Roma) y Silvano Tomassi, ex nuncio y observador del Vaticano en la ONU.



El pasado octubre de 2019 el Papa creó otros 13 nuevos cardenales, entre los que estaban dos españoles, Miguel Ángel Ayuso Guixot y Cristóbal López Romero. En total, Francisco ha convocado siete consistorios para renovar el colegio cardenalicio.



En este momento, España cuenta con ocho cardenales en activo. Con la creación de Monseñor Celestino Aós Braco, arzobispo de Santiago de Chile, serán nueve, de manera que España se habrá consolidado como el tercer país con mayor representación, sólo por detrás de Italia y Estados Unidos. Más de la mitad de los purpurados activos del Colegio cardenalicio ya han sido elegidos por Francisco.



El colegio cardenalicio está actualmente compuesto por 217 purpurados de los que 120 son electores, 64 de los cuales ya elegidos por Francisco. Tras el consistorio del próximo noviembre, el número total de cardenales electorales será 128, de los que 73 habrán sido elegidos por Francisco.



La cifra de 128 excluye tanto al ex Prefecto de las Causas de los Santos, Angelo Becciu, que fue obligado a dimitir y a renunciar a sus derechos como cardenal tras haberse visto implicado en un caso de malversación de fondos investigado por el tribunal del Vaticano, como al ex arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wuerl, que cumplirá 80 años en noviembre.