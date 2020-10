Pakistán.- La gran coalición opositora de Pakistán vuelve a exigir en Quetta la dimisión del primer ministro

ISLAMABAD, 25 (DPA/EP)



Miles de simpatizantes de la alianza opositora Movimiento Democrático de Pakistán (MDP) se han concentrado este domingo por tercera vez en otras tantas semanas para exigir la dimisión del primer ministro del país, Imran Jan, a quien acusan de orquestar una campaña de hostigamiento contra sus rivales políticos, con el beneplácito del influyente Ejército del país.



La manifestación ha tenido lugar en la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, y ha contado con la aparición de uno de los líderes de la alianza, el exiliado ex primer ministro Nawaz Sharif quien ha acusado al jefe del Ejército, el general Qamar Javed Bajwa, y al jefe de Inteligencia, el general Faiz Hameed, de manipular las elecciones de 2018 para "imponer un títere incompetente" en Pakistán, en referencia al primer ministro.



"El país se está desmoronando. El aumento de precios está en su punto máximo. Se pierden empleos y la gente está desapareciendo por la fuerza. Me duele ver a madres de desaparecidos llorando, hermanas de desaparecidos afligidas, hijas de desaparecidos sollozando", ha denunciado el ex primer ministro por videoconferencia desde Londres.



El ex primer ministro se refería concretamente a cientos de activistas políticos y por los Derechos Humanos en la provincia de Baluchistán, de la que Quetta es capital, que habrían desaparecido durante los últimos años en medio del conflicto entre separatistas y fuerzas de seguridad paquistaníes.



La hija de Sharif y sucesora política, Maryam Nawaz, se ha convertido también en el rostro de las protestas en Pakistán a través de su contundente postura contra los generales. "La lucha de mi padre por la democracia", ha aseverado, "pondrá fin al espectáculo de marionetas que dirige el Ejército".



En plena manifestación se ha conocido la muerte de tres personas por la explosión de una motocicleta bomba en otra parte de la ciudad, en un suceso que está siendo investigado.



El MDP abarca a formaciones de casi todo el espectro político, desde la conservadora Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), fundada por el exprimer ministro Sharif, a la islamista Asamblea de Clérigos Islámicos (Jamiat Ulema E Islam), pasando por el socialdemócrata Partido del Pueblo Paquistaní (PPP), que reúne a dos de las familias políticas más importantes del país, representadas en el presidente de la formación y antiguo jefe del Estado, Asif Alí Zardari, y su secretario general Bilawal Bhutto, hijo de Zardari y de la asesinada exprimera ministra Benazir Bhutto.



Esta alianza es un nuevo ejemplo de una iniciativa tradicional en la política paquistaní: la formación de un colectivo de partidos de todo el abanico ideológico con el objetivo de derribar al Gobierno, como ocurrió con la Alianza Nacional de Pakistán de 1977, el Movimiento para la Restauración de la Democracia de 1983, la Alianza para la Restauración de la Democracia de 2002 o el Movimiento Democrático de Todos los Partidos, este último creado en 2007 para expulsar del poder al general Pervez Musharraf.