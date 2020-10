ONU.- El tratado para la prohibición de armas nucleares entrará en vigor en enero tras la ratificación de Honduras

NUEVA YORK, 25 (DPA/EP)



El tratado internacional para la prohibición de las armas nucleares entrará en vigor el proximo 22 de enero después de que este sábado Honduras se convirtiera en el país cincuenta en ratificar el texto.



La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) ha asegurado en un comunicado que el tratado entrará en vigor 90 días después de la ratificación de Honduras, que se ha unido al mismo un día después de que lo hicieran Jamaica y Nauru.



Los países firmantes se comprometen a no "desarrollar, probar, producir, fabricar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos de carácter nuclear" bajo ninguna circunstancia.



La campaña consigue su objetivo tras haber sido galardonada con el Premio Nóbel de la Paz en 2017 por su trabajo para conseguir la entrada en vigor de este tratado.



El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, ha afirmado que "es una victoria para la humanidad"



Sin embargo, el impacto del tratado no está claro, ya que las potencias que tienen armas nucleares --Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China-- no lo han firmado.



Tampoco la OTAN que considera que el tratado es inconsistente con la política de disuasión nuclear que tiene la organización y que no contribuirá a mejorar la seguridad de ningún país.