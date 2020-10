Morbidelli gana el GP de Teruel de MotoGP, Mir más líder del Mundial

Destinos contrarios: el italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) ganó este domingo el GP de Teruel de MotoGP, mientras que su compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo, 8º, volvió a perder terreno frente al líder del Mundial, el español Joan Mir (Suzuki), quien fue tercero.

Este fin de semana y el anterior en MotorLand Aragón en Alcañiz (este de España) han sido particularmente costosos para Quartararo y beneficiosos para Mir.

El francés llegó al circuito aragonés en cabeza del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Mir y ahora se marcha como segundo del campeonato a 14 puntos del piloto español, a falta de tres carreras por disputarse.

"Estoy contento que estas dos carreras han pasado. Sabemos que las siguientes serán mucho mejor y que al final, lo peor ha pasado", dijo 'El Diablo'.

"Ahora hay que concentrarse en Valencia (donde se celebran las dos próximas pruebas el 8 y el 15 de noviembre). Estoy seguro que será una mejor pista para nosotros y que seremos más rápidos y constantes", añadió.

La otra Suzuki del español Álex Rins, vencedor la pasada semana, completó el podio de la carrera.

El japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR), que partía de la 'pole position', se cayó en la primera vuelta, dejando campo libre a Morbidelli por delante de Rins.

"Fue increíble, un placer", dijo el ganador de la prueba, asegurando que "sabía que había que ser agresivo. Lo di todo en cada vuelta. Las sensaciones sobre la moto fueron fantásticas. Me he divertido mucho".

- 'Casi una victoria' para Mir -

Esta segunda victoria del año -su segunda también en MotoGP- permite a Morbidelli subir hasta la 4ª plaza del campeonato mundial por delante de su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati), que sólo pudo ser 13º este domingo.

Mir, por su parte, fue subiendo posiciones en la carrera tras salir en 12º lugar de la parrilla de salida hasta acabar en el último cajón del podio.

"Hoy dar más era demasiado", reconoció el líder del Mundial, asegurando que "hemos sido capaces de hacer una buena carrera, pero los pilotos que tenía delante estaban algo lejos y no he podido recuperar".

"Este podio es casi una victoria, así que bien", se alegró Mir.

Entre los otros favoritos, el español Maverick Viñales (Yamaha) acabó 7º y se queda en la 3ª posición del Mundial a 19 puntos de Mir.

En Moto3, el español Jaume Masià, ya vencedor la pasada semana en este mismo circuito, volvió a repetir este domingo para subir a la 4ª posición del campeonato del mundo, a 24 puntos del líder Albert Arenas, pero sobre todo a cinco unidades del segundo clasificado, el japonés Ai Ogura.

A falta de tres carreras para el final de campeonato, el promotor de MotoGP ha querido despejar dudas sobre las mismas debido al empeoramiento de la situación sanitaria en Europa y las restricciones para luchar contra el covid-19.

"Ahora mismo no vemos problemas para el futuro", dijo el presidente de la empresa Dorna, promotora de la competición, Carmelo Ezpeleta.

"Por el momento, no ha cambiado nada. El Estado de Alarma en España, en particular, no tiene impacto sobre nuestra situación (...) Si hay restricciones de movimientos desde las 22h00 hasta la mañana, no nos afecta. Por ahora, podemos continuar", afirmó.

