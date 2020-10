Millonarios apaga la fiesta del Junior y se lleva un punto de Barranquilla

Millonarios marcó el gol del empate definitivo luego de un saque de banda al minuto 86 en el que el defensa Willer Ditta, en la búsqueda de rechazar el esférico, marcó en propia puerta. En la imagen el registro de otra de la celebraciones del cuadro azul de Bogotá. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 24 oct (EFE).- En un disputado juego en el que ambos equipos tuvieron grandes oportunidades de llevarse la victoria, Junior y Millonarios empataron 1-1 en el estadio Metropolitano de Barranquilla este sábado por la fecha 16 de la liga colombiana.

Luego de terminar 0-0 el primer tiempo, ambos equipos comenzaron la parte complementaria con hambre de triunfo y en los primeros minutos del segundo tiempo se sancionó penalti sobre Teófilo Gutiérrez que fue anulado luego de que el árbitro Wilmar Roldán revisara la jugada en el VAR cuando el tiro desde los 12 pasos iba a ser ejecutado por el chocoano Carmelo Valencia.

El gol del equipo tiburón llegó al minuto 64 por medio de Larry Vásquez, producto del insistente trabajo ofensivo del Junior en el segundo tiempo.

A pesar de la superioridad de los dirigidos por Amaranto Perea, Millonarios marcó el gol del empate definitivo luego de un saque de banda al minuto 86 en el que el defensa Willer Ditta, en la búsqueda de rechazar el esférico, marcó en propia puerta.

Por otra parte, el Once Caldas logró conservar un lugar en los ocho luego de vencer por dos goles a uno a Jaguares de Córdoba en un partido que significó el alivio para los blancos que venían de dos empates consecutivos.

Los felinos, entre tanto, acumulan seis partidos sin ganar en la liga y permanecen cerca del fondo de la tabla.

Once Caldas se fue arriba en el marcador de forma tempranera por medio de Marcelino Carreazo al minuto seis y al volver del descanso, el volante Sebastián Hernández puso el dos a cero.

No fue hasta el final del partido que el delantero Darwin López descontó para el equipo monteriano, gol que no les alcanzó para sumar a los dirigidos por Alberto Suárez.

El Deportes Tolima, del entrenador Hernán Torres, perdió 1-2 este sábado como local ante la Equidad.

Para los pijaos, esta derrota puede significar perder el primer lugar en el campeonato a falta del resultado que obtenga el Deportivo Pasto, que en caso de obtener una victoria, será el nuevo líder del campeonato.

El equipo tolimense comenzó ganando gracias a un gol marcado por Andrey Estupiñan luego de errar una pena máxima, sin embargo, el equipo asegurador de Alexis García empató el marcador gracias a un penalti ejecutado por el uruguayo Matías Mier, quien sería también el encargado de dar la asistencia del gol del triunfo anotado por Pablo Sabbag a escasos cinco minutos del final.

De este modo, el onceano bogotano suma 24 puntos y se mantiene en la pelea por el acceso a las estancias finales del campeonato.