Los ucranianos votan en unas elecciones locales complicadas para Zelenski

El presidente ucraniano Vladímir Zelenski. EFE/EPA/Presidential Press Office / HANDOUT

Moscú, 25 oct (EFE).- Los ucranianos comenzaron hoy a votar en las elecciones locales, que se celebran bajo un nuevo Código Electoral que descentraliza el poder y en un momento de caída de la popularidad del presidente, Vladímir Zelenski, y de su partido.

Unos 28,7 millones de votantes están llamados a las urnas en más de 29.000 colegios electorales repartidos por todo el país para elegir a los miembros de los consejos regionales y de distrito, así como a los alcaldes y consejos de comunidades territoriales.

No habrá comicios en Crimea, ni en la ciudad de Sebastopol, anexionados en 2014 por Rusia, ni tampoco en la parte temporalmente ocupada de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Estas elecciones se diferencian de las de 2015, no solo porque se celebran en medio de una cuarentena nacional por la pandemia del coronavirus, sino también porque rige un nuevo sistema electoral y porque son las primeras desde que Zelenski asumió el poder en 2019 y su partido, "El servidor del pueblo", arrasara en las legislativas.

Las encuestas no son favorables ni al presidente, que ganó las elecciones presidenciales con más del 73 % de los votos en segunda vuelta, ni a su partido, que superó el 43 % en las parlamentarias.

Los últimos sondeos del grupo sociológico Rating apuntan a solo un 16,7 % de los votos para "El servidor del pueblo" este domingo y revelan que el porcentaje de ciudadanos que está satisfecho con el trabajo de Zelenski no supera el 35 %.

A su vez, el nuevo sistema electoral supone un paso más hacia la descentralización, un proceso de reformas esencial en Ucrania.

La votación bajo el sistema mayoritario se llevará a cabo solo en las comunidades territoriales con menos de 10.000 habitantes, donde es posible la auto-nominación de candidatos.

Para los consejos locales con más de 10.000 habitantes solo los partidos pueden nominar a los candidatos y la votación se basará en un sistema proporcional con listas abiertas.

La votación por alcaldes en ciudades de más de 75.000 habitantes se decidirá en segunda vuelta y se establece una cuota de género para fomentar la participación de mujeres en las listas.

Además, los ucranianos deben responder hoy a cinco preguntas en un sondeo no vinculante propuesto por el mandatario.

Zelenski quiere saber si Ucrania debe introducir la cadena perpetua por delitos de corrupción de proporciones extremadamente grandes, si los votantes apoyan la creación de una zona económica libre en el Donbás o si se quiere reducir de 450 a 300 el número de diputados en el Parlamento.

Asimismo, los ucranianos se pronunciarán acerca de una posible legalización del cannabis medicinal y sobre la conveniencia de que Ucrania plantee a nivel internacional la cuestión de las garantías de seguridad establecidas en el Memorándum de Budapest de 1994.

Kiev considera que el mecanismo de seguridad ya no funciona a la vista de la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás.

Ese documento lo firmaron EEUU, Rusia y el Reino Unido, e incluye garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de Ucrania, que a su vez se comprometió a renunciar a las armas nucleares.