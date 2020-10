Las municipales se le ponen difíciles al bolsonarismo en Río y Sao Paulo

La primera vuelta de las elecciones se celebrará el domingo 15 de noviembre en 5.568 ciudades y la segunda, donde fuera necesario si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, será dos semanas después. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Brasilia, 25 oct (EFE).- Las municipales que Brasil celebrará dentro de tres semanas se le ponen difíciles al bolsonarismo en Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos mayores colegios electorales del país y donde los sondeos son ampliamente favorables a la oposición.

La primera vuelta de las elecciones se celebrará el domingo 15 de noviembre en 5.568 ciudades y la segunda, donde fuera necesario si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, será dos semanas después, cuando quedará configurado el nuevo mapa político local en el país.

Sao Paulo, con casi 9 millones de votantes, y Río de Janeiro, con cerca de 5 millones, constituyen los dos mayores colegios electorales del país, suelen ser un termómetro político nacional y en ambas ciudades los candidatos apoyados directa o indirectamente por el presidente Jair Bolsonaro la tienen cuesta arriba.

El líder de la ultraderecha brasileña, que está en el poder desde enero de 2019 y según los sondeos tiene una aprobación del 40 %, ha decidido no intervenir en la campaña, pero eso no impide que muchos candidatos se identifiquen claramente con su imagen y sus ideas o que él mismo insinúe sus preferencias.

Sin embargo, tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, así como en Salvador y Belo Horizonte, otros dos grandes colegios electorales que concentran casi 4 millones de votantes, los candidatos con respaldo más o menos velado de Bolsonaro o sus hijos que actúan en política se tambalean en las encuestas.

LA DERECHA MODERADA CONTRA EL RADICALISMO BOLSONARISTA

En Sao Paulo, las encuestas apuntan ahora mismo hacia una posible reelección de Bruno Covas, actual alcalde apoyado por el gobernador de ese estado, Joao Doria, quien se ha convertido en el más férreo opositor de Bolsonaro dentro del campo conservador.

Enfrentado a la ultraderecha bolsonarista, Covas lidera los sondeos con un 23 %, seguido por Celso Russomanno, un periodista vinculado a las iglesias evangelistas y apoyado disimuladamente por el mandatario, que tiene un 20 %.

Sin embargo, en la segura segunda vuelta Russomanno se quedaría virtualmente solo. Según los sondeos, en tercer lugar y cuarto lugar están los socialistas Guilherme Boulos (14 %) y Marcio França (10 %), cuyos electores serían heredados por Covas en la segunda vuelta.

En Río de Janeiro las cosas parecen mucho más claras. El actual alcalde, Marcelo Crivella, pastor evangélico y candidato a reelección con respaldo abierto de Bolsonaro, tiene todas las de perder.

Un sondeo de la firma Datafolha divulgado esta semana le atribuye un 28 % al exalcalde Eduardo Paes, conservador pero distanciado del mandatario, frente al 13 % que obtendría Crivella.

Según esa y otras encuestas, en tercer lugar está la laborista Martha Rocha, también con 13 %, y en cuarto la progresista Benedita da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), con 10 %.

Los escenarios son parecidos en Salvador y Belo Horizonte, las capitales de los estados de Bahía y Minas Gerais, respectivamente, en las que los sondeos no le otorgan ninguna posibilidad de victoria a los bolsonaristas.

En Salvador lidera con un 41 % el conservador moderado Bruno Reis, contra quien está en una campaña abierta el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente.

Con 10 % de la intención de voto, en segundo lugar está Manoel Isidorio, de una derecha crítica del radicalismo del mandatario.

En Belo Horizonte, a tres semanas de las elecciones casi no hay dudas y las encuestas dicen que será reelegido el alcalde Alexandre Kalil con una votación de entre el 56 % y el 60 %.

Kalil, de centroderecha, se enfrentó abiertamente a Bolsonaro en los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, en los cuales decretó firmes restricciones a la circulación que fueron censuradas por el gobernante, cuyo candidato declarado en Belo Horizonte, Bruno Engler, cuenta con apenas un 4 % de apoyo.

EL PARTIDO DE LULA, RUMBO A OTRO DESCALABRO

Si el panorama electoral luce sombrío para el bolsonarismo, no es diferente para el Partido de los Trabajadores (PT), que aún tiene como máxima referencia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El partido que durante décadas lideró al progresismo en Brasil parece dirigido hacia otro descalabro y sin posibilidades reales de victoria en ninguno de los grandes colegios electorales del país.

Los candidatos del PT no aparecen entre los favoritos ni siquiera en las capitales de los nueve estados del noreste del país, los más empobrecidos y que históricamente conformaron su principal fortín electoral, que ahora parece volcarse hacia una derecha moderada.

Relegado en su nicho político, el PT pudiera encontrar consuelo, aunque indirectamente, en Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul y donde gobernó en cuatro períodos consecutivos, entre 1989 y 2005.

La favorita en esa ciudad del sur es Manuela D'Ávila, candidata del Partido Comunista, que tiene como compañero de fórmula a Miguel Rossetto, uno de los fundadores del PT.

Eduardo Davis