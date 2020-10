Las claves del juicio entre Josep María Mainat y Ángela Dobrowolski

25/10/2020 JOSEP MARÍA MAINAT EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Se lleva esperando varias semanas que este juicio por fin se produjese y por fin hoy hemos podido ver como Josep María Mainat acudía a los juzgados para declarar y verse las caras por primera vez con la que todavía sigue siendo su mujer, Ángela Dobrowolski. A la media hora del ver al productor entrando, aparecía ella con su abogado y no hacía ninguna declaración a la prensa que se encontraba a las inmediaciones. Te damos los datos de lo que ha sucedido en el juicio:



1. LAS ACUSACIONES PIDEN MODIFICAR LA SITUACIÓN PERSONAL DE ELLA.



2. ÁNGELA DOBROWOLSKI SE ENCUENTRA EN LIBERTAD, PERO ACUDIENDO A FIRMAR TODAS LAS SEMANAS.



3. JOSEP MARÍA MAINAT HA ESTADO DECLARANDO DURANTE DOS HORAS.



4. ÁNGELA DOBROWOLSKI NO HA DECLARADO, SOLO HA COMPARECIDO ANTE EL JUEZ.



5. EL JUEZ TIENE QUE ESTUDIAR LA SOLICITUD DE LAS ACUSACIONES DE MODIFICAR LA SITUACIÓN PERSONAL DE ELLA.



6. JOSEP MARÍA MAINAT NO SE HA VISTO CON ÁNGELA DOBROWOLSKI. ELLA ESTABA EN UNA SALA APARTE.



Estos son los seis datos más importantes del juicio que ha tenido lugar hoy en Barcelona entre Josep María Mainat y Ángela Dobrowolski. Ahora, quedamos a la espera de que el juez redacte el auto en el que sabremos si se modifica o no la situación personal de ella y en qué términos se modifican.