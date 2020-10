Juan Betancourt triunfa en la pasarela de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

24/10/2020 JUAN BETANCOURT EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Si hay una de las relaciones de actualidad que nos tiene completamente enamorados, es la de Juan Betancourt y Andrea Duro. Los dos empezaron muy tímidos a subir contenidos a redes sociales, dejando a entrever que había algo más que una simple amistad, pero no fue hasta mediados del año pasado cuando confirmaron su relación sentimental con una fotografía juntos. Desde entonces, no se han separado ni un solo momento, eso sí, cuando han tenido que hacer viajes por tema de trabajo, han tenido que distanciarse físicamente, pero cuando se han reencontrado ha sido algo maravilloso.



Estos días, Juan Betancourt está en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida desfilando y derrochando elegancia allá por donde pisa y lo cierto es que lo ha hecho por todo lo alto. Su nombre suena más que nunca y es que ya son muchos los años que lleva encima de las pasarelas.



En esta ocasión, su pareja Andrea Duro no ha podido acompañarle ni verle desfilar, que estamos completamente seguros de que se enamoraría aún más si viese como su chico hace gala de porte y elegancia con las nuevas colecciones de baño para el 2021. Aún así, el modelo nos ha asegurado que está muy contento y se ha ido corriendo a los vestuarios para no hacer ninguna declaración más: "Que me tengo que ir chicos, me tengo que ir".