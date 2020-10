Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real Sociedad se viste de líder y el Granada sigue su festival

25/10/2020 Real Sociedad - Huesca DEPORTES LALIGA



El Villarreal cede en cabeza con un 0-0 en Cádiz



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad goleó (4-1) a la SD Huesca este domingo en la jornada 7 de LaLiga Santander, un golpe de líder de los vascos, en solitario tras el empate del Villarreal en su vista al Cádiz (0-0), mientras que el Granada superó (0-1) al Getafe para seguir su trayectoria ascendente.



Los de Imanol Alguacil suman 14 puntos, uno más que Real Madrid y Granada, ambos con un partido menos. Los vascos solventaron la primera mitad con un gol de Oyarzabal de penalti, por manos de Maffeo. El Huesca cumplió con su amenaza de competir en Anoeta pero le faltó el gol que disfrutó su rival.



La mejor arma visitante, Rafa Mir, apareció en el primer minuto de la reanudación (1-1) pero la Real reaccionó con fuerza. No se quedó parado por el golpe el cuadro local y se fue a por el partido en una sucesión de ocasiones, todas llegando a botas de Oyarzabal. El internacional español se desquitó de cabeza con el 2-1.



Portu dio la tranquilidad a 20 minutos del final, tras una gran jugada de un David Silva que demostró que aún tiene mucho fútbol que enseñar. El Huesca no renunció a ver a un Remiro también clave para los vascos, aunque en un regalo atrás Isak hizo el 4-1. La Real encadena tres victorias seguidas, cada jornada más seria.



En cambio, el 'submarino' se bajó del liderato ante un Cádiz que se hizo fuerte en el Carranza y logró otro gran resultado tras ganar en el Di Stéfano y en San Mamés. Los gaditanos tuvieron una ocasión clara y de hecho fue gol de Negredo, pero fue anulado en otra ración de polémica VAR esta temporada. Bacca tuvo la mejor visitante, pero el colombiano se lió en lo que parecía un gol cantado.



En el segundo tiempo lo intentó más el Villarreal. Cambió cosas Emery, dentro de lo que pudo ante bajas como Parejo y Gerard Moreno, pero con una posesión cercana al 80% no logró generar peligro. Le faltó un punto de velocidad a un 'submarino' que se queda a dos puntos de la Real. El Cádiz es sexto con solo un puntos menos.



EL GRANADA NO PARA



También con la zona alta como objetivo se jugó en el Coliseum un choque intenso bajo la lluvia. El Granada siguió enseñando su madurez como equipo en otro gran resultado, después de su remontada europea en Eindhoven, y sumó los 13 puntos en un campo más duro si cabe, con el gol de Montoro de penalti justo antes del descanso.



Como en Cádiz, la tarde siguió de VAR al sur de Madrid, cuando no apreció en el penalti de Djené cuando parecía que cortaba el balón y que terminó lanzándose sin que el árbitro lo mirara. La jugada y el gol llegaban en un buen momento del Getafe, pero en el segundo tiempo supo aguantar bien el equipo de Diego Martínez, de nuevo explotando al máximo a un Granada sin techo.



Además, el Alavés mejoró su juego e imagen a costa de un Valladolid colista que jugó con uno menos 70 minutos por la expulsión de Nacho, con ayuda del VAR. Fue el doble castigo al final para el penalti que falló Lucas Pérez. El ariete también se quedó sin otro gol por el VAR y fueron Tomás Pina y Borja Sainz en la segunda parte quienes hicieron el 0-2.



--RESULTADOS DOMINGO DE LA JORNADA 7.



Valladolid - Alavés 0-2.



Cádiz - Villarreal 0-0.



Getafe - Granada 0-1.



Real Sociedad - Huesca 4-1.