Florida baja drásticamente los casos de covid-19 en medio de un repunte en EE.UU.

Miami, 25 oct (EFE).- El estado de Florida bajó drásticamente en 24 horas los nuevos casos confirmados de covid-19 con el reporte este domingo de 2.385 positivos, en comparación con los 4.471 del sábado y en medio de un repunte en el país, además de que las nuevas muertes también bajaron de 77 a 12 en un día, según el Departamento de Salud.

El estado totaliza desde el 1 de marzo 778.636 casos confirmados y 16.429 muertes de residentes, más otros 203 fallecimientos que ocurrieron en Florida de personas no residentes.

No se reportaron decesos de no residentes en las últimas 24 horas. El condado Miami-Dade, considerado epicentro de la pandemia en el estado, reportó siete muertes de residentes.

En los condados de Broward, Palm Beach y Monroe, ubicados en el sur, donde más casos hay, no se informaron sobre nuevas muertes.

La tasa de positividad en todo el estado basada en las 57.374 pruebas de ayer fue del 4,71 %, mientras el promedio de esta tasa en una semana es de 5,08 % y en 14 días de 4,97 %.

De los tres gráficos comparativos -nuevos casos, muertes y tasa diarios- que muestra la web del Departamento de Salud, el de la tasa de positividad es la que más estable se mantiene en el último mes, cuyo valor más alto fue el del 9 de octubre con un 7,89 % de nuevos positivos.

La bajada abrupta de hoy en Florida, el tercer estado en cantidad de casos confirmados detrás de Texas y California, coincide sin embargo con el repunte de casos en Estados Unidos con nuevo récord de contagios en el país.

A lo largo de la pandemia, un menor volcado de datos de laboratorio los fines de semana resulta en que los informes dominicales en Florida tengan cifras más bajas de casos y de muertes que el resto de la semana.

El repunte en el país afecta sobre todo al medio oeste y a los estados que atraviesan las Montañas Rocosas.

Estados Unidos alcanzó el sábado la cifra de 8.568.625 casos confirmados del coronavirus y 224.751 fallecidos por la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del domingo) es de 88.973 contagios más que el viernes y de 906 muertes más.

La barrera de los 8,5 millones de contagios se superó en Estados Unidos un día después de que el país registrara un nuevo récord diario de contagios, con más de 85.000 nuevos casos contabilizados el viernes.

La Casa Blanca admitió este domingo que Estados Unidos no podrá "controlar la pandemia" por lo "contagiosa" que es la covid-19.