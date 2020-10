Estados Unidos.- Un estudio asegura que el entrenamiento de fuerza con un brazo puede mejorar la del otro

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Una nueva investigación de la Universidad Edith Cowan (Estados Unidos) ha revelado que el entrenamiento de un brazo puede mejorar la fuerza y disminuir la pérdida de músculo en el otro brazo, sin siquiera moverlo.



Los hallazgos, publicados en la revista 'Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports', podrían ayudar a abordar el desperdicio muscular y la pérdida de fuerza que a menudo se experimenta en un brazo inmovilizado, como después de una lesión, mediante el uso de ejercicios excéntricos en el brazo opuesto.



En los ejercicios excéntricos, el músculo que se contrae se alarga, como cuando se baja una mancuerna en los bíceps, al sentarse en una silla lentamente o al caminar por las escaleras. Investigaciones anteriores han demostrado que estos ejercicios son más eficaces para el crecimiento del músculo que los ejercicios concéntricos, en los que el músculo se acorta, como cuando se levanta una mancuerna o se sube una escalera.



Según los autores de este estudio, sus resultados desafían los métodos convencionales de rehabilitación y podrían mejorar los resultados para los pacientes después de la lesión y el accidente cerebrovascular. "Creo que esto podría cambiar la forma en que abordamos la rehabilitación de las personas que han perdido temporalmente el uso de un brazo o una pierna. Al comenzar la rehabilitación y el ejercicio en el miembro no lesionado de inmediato, podemos prevenir el daño muscular inducido por el ejercicio en el otro miembro y también desarrollar la fuerza sin moverlo en absoluto", explica el líder del estudio, Ken Nosaka.



El estudio involucró a 30 participantes que tenían un brazo inmovilizado por un mínimo de ocho horas al día durante cuatro semanas. El grupo se dividió en tres, algunos no hacían ningún ejercicio, otros hacían una mezcla de ejercicios excéntricos y concéntricos y el resto hacía sólo ejercicios excéntricos.



El grupo que usaba una pesa pesada para realizar solo ejercicio excéntrico en su brazo activo mostraba un aumento de la fuerza y una disminución de la atrofia muscular, o desperdicio, en su brazo inmovilizado. Los participantes que hicieron el ejercicio excéntrico tuvieron el mayor aumento de fuerza en ambos brazos, por lo que tiene un efecto de transferencia cruzada muy poderoso.



Este grupo también tuvo solo un 2 por ciento de desperdicio muscular en su brazo inmovilizado, en comparación con los que no hicieron ejercicio, que tuvieron un 28 por ciento de pérdida de músculo. Esto significa que para las personas que no hacen ejercicio, tienen que recuperar todo ese músculo y fuerza de nuevo.