España.-El Gobierno decreta un nuevo estado de alarma que quiere prolongar hasta el 9 de mayo y pide al PP que lo apoye

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo la aprobación del estado de alarma para toda España que entrará en vigor esta tarde, y que implantará un confinamiento nocturno en todo el territorio, menos en Canarias, entre las 23 horas y las 6.00 --modulable ligeramente--. Además, ha pedido apoyo al PP para prorrogarlo esta misma semana en el Congreso durante seis meses, hasta el 9 de mayo, aunque ya tiene apoyo suficiente para hacerlo.



"El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas y la situación que vivimos es extrema", ha argumentado Sánchez, quien ha defendido la necesidad de adoptar ya medidas contundentes, con el objetivo de evitar tener que recurrir de nuevo al confinamiento domiciliario como en marzo.



El decreto aprobado este domingo concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus comunidades, y les permite además confinar total o parcialmente sus territorios. Asimismo, se establece que el espacio de cogobernanza entre las diferentes CCAA, y donde se detallarán nuevas medidas o se modularán las actuales, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



El decreto llega después de que hasta once gobiernos autonómicos le pidieran a Sánchez desde el viernes declarar el estado de alarma: País Vasco, Cataluña, Cantabria, la mayoría de gobiernos regionales del PSOE --Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares-- y la ciudad autónoma de Melilla. Por el contrario, ninguna de las autonomías gobernadas por el PP han solicitado esa medida.



En concreto, el decreto fija un confinamiento nocturno --al que el presidente ha pedido no llamar "toque de queda", por sus connotaciones negativas--, que será obligatorio en toda España menos en Canarias, y que va desde las 23.00 horas hasta las seis de la madrugada.



No obstante, da la posibilidad a las comunidades de modular esta franja, adelantándola a las 22.00 horas y retrasándola hasta las doce de la noche. También lo pueden modificar para que finalice a las cinco o las siete de la madrugada.



LAS CCAA PODRÁN CERRAR SU TERRITORIO O PARTE DE ÉL



En segundo lugar, concede a las comunidades la posibilidad de limitar la entrada y salida de sus territorio, es decir, el cierre perimetral del conjunto de la región o una parte de su territorio, aunque habrá también excepciones como asistencia a centros sanitarios, acudir a centros educativos o razones labores, entre otras.



El tercer aspecto destacable es la prohibición de reuniones de más seis personas, como ya está ocurriendo en muchas autonomías pues, tal y como ha avisado, es fundamental limitar el contacto entre personas para reducir los contagios.



Y por último, plantea la necesidad de prolongar estas medidas durante seis meses, para dar respuesta estable y efectiva en la lucha contra el virus. Según ha explicado, es el plazo que aconsejan los expertos para superar no solo esta segunda ola, sino la etapa "más dañina" del Covid.



"Los expertos dicen que las razones están plenamente justificada", ha remachado Sánchez para solicitar formalmente a todos los grupos parlamentarios del Congreso que den su "apoyo abrumador" a la prórroga del estado de alarma, dado que habrá rendición de cuentas continúa sobre su aplicación. En concreto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada quince días en el Congreso.



LA ALARMA SE LEVANTARÁ SI MEJORA LA SITUACIÓN



Para ello, Sánchez ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga hasta el 9 de mayo, y pedirá al Congreso convalidarlo esta misma semana próxima. "Solicito formalmente a todos los grupos que esta medida cuente con el abrumador respaldo del parlamento la semana que viene", ha afirmado en su discurso.



Asimismo, ha dejado claro de que estos plazos, de aprobarse, no son "inamovibles", porque el Gobierno se compromete a levantar el estado de alarma en cuanto la situación lo permita. "Ni un día más ni un día menos con el estado de alarma", ha afirmado.



Por el momento, ha revelado que ya ha conversado por teléfono de forma "cordial" con el líder del PP, Pablo Casado, para poder contar con su apoyo a habilitar este mecanismo "eficaz para contener y mantener a ralla el virus", tanto el plano de la actuación contra la enfermedad como desde el plano constitucional. También ha informado de que ha hablado con otras formaciones que están al frente de gobiernos autonómicos.



La sexta y última prórroga del estado de alarma de marzo salió adelante el 3 de junio con 177 votos: los 120 del PSOE, los 35 de Unidas Podemos, los 10 de Ciudadanos, 6 del PNV, dos de Más País-Equo, y los de Coalición Canaria-Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. De momento ya le ha garantizado su apoyo Ciudadanos, y PNV, y los partidos catalanes gobiernan en País Vasco y Cataluña, dos de los territorios que solicitaron el estado de alarma el viernes.



"Entiendo que es una cuestión de estado y los partidos que se consideran de gobierno deberían apoyar esta medida tan extraordinaria", ha remachado, en clara alusión al PP.



Sobre la posibilidad de endurecer las medidas o de relajarlas en un futuro --teniendo en cuenta que la Navidad llegará antes de que previsiblemente se levante el estado de alarma--, Sánchez ha afirmado que de momento las medidas planteadas son las que son, y que le corresponderá a las Comunidades y a Sanidad ir modulándolas en el Consejo Interterritorial, porque la pandemia es "dinámica".



Según Sánchez, las medidas que son necesarias ahora son las que plantea el decreto, porque la situación es "extrema", con una incidencia acumulada de 378 casos por cada 100.000 habitantes y más de 650 muertos por coronavirus en la última semana. "El ejecutivo no va a ocultar nunca la realidad de la pandemia", ha aseverado.



Además, ha defendido que el estado de alarma es el mejor instrumento para poder hacerle frente al virus, sin necesidad de tener que recurrir a reformar la necesidad sanitaria, como pide el PP.



"Creemos que no solo la realidad jurídica constitucional sino la experiencia dejan bien claro que el instrumento más eficaz para luchar contra el virus es un instrumento constitucional y legítimo como el estado de alarma", ha apostillado.



PIDE A LOS CIUDADANOS SE QUEDEN EN CASA TODO LO POSIBLE



Asimismo, Sánchez ha apelado a desplegar un "enorme ejercicio" de disciplina y resistencia para "doblegar" esta segunda ola de la pandemia, incidiendo en que se evita con este estado de alarma una medida "dañina" para la economía con la paralización total de la actividad del país.



"Los sacrificios serán indispensables. Nadie deseamos establecer una sola limitación que no sea imprescindible para doblar la curva y proteger la salud de todos. Creemos que podemos lograrlo sin recurrir a medidas extremas como el confinamiento total", ha enfatizado.



Eso sí, ha avisado de que también será imprescindible la "unidad". "Pido a todos los partidos que apoyen el estado de alarma y a toda la ciudadanía que respete las normas y se quede en casa en la medida de lo posible, que limiten los contactos innecesarios", ha reclamado.