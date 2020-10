Erdogan advierte a Estados Unidos de que "no sabe con quién se está metiendo"

EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Estambul, 25 oct (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido este domingo la política de defensa de su país frente a posibles sanciones de Estados Unidos, advirtiendo a Washington de que "no sabe con quién se está metiendo".

"Nos acusan por apoyar a nuestros hermanos de Azerbaiyán que defienden su tierra. Hay estadounidenses que llaman a mi hermano Ilham (Alíev, presidente azerbaiyano) para decirle: 'Sabemos quién te respalda: está Erdogan. Nosotros le impondremos sanciones a Turquía si hace falta'", dijo el presidente durante un discurso en la ciudad de Malatya, transmitido por la cadena NTV.

"Pues no sabéis con quién os estáis metiendo. Imponed las sanciones que sean, no tardéis", retó Erdogan a su interlocutor estadounidense durante el discurso.

Washington lleva un año sopesando sanciones contra Turquía por la adquisición de un sistema de misiles antiaéreos ruso S-400 al considerarlo incompatible con la participación en la OTAN, y ha vuelto expresar su descontento tras confirmar Erdogan esta semana el primer ensayo con estos misiles.

También ha suspendido la venta ya apalabrada de cazas F-35 a Turquía, como recordó Erdogan hoy.

"Pagamos el dinero, pero no entregaron los F-35 y nos amenazan. 'Devolved los S-400 a Rusia' nos dicen. ¡Nosotros no somos un Estado tribal. ¡Somos Turquía!", insistió el mandatario.

En el mismo discurso, Erdogan reiteró sus críticas al presidente francés, Emmanuel Macron, al que ya atribuyó ayer problemas "mentales" por la proliferación de medidas contra agrupaciones islamistas, lo que motivó a París a llamar a consultas a su embajador en Ankara.

"El dirigente de Francia es una persona que se levanta y se acuesta tomándola con Erdogan. Es un caso. Debería pasar un control", dijo el presidente turco hoy.

También criticó duramente al diputado ultraderechista neerlandés Gert Wilders, que ayer había difundido una caricatura de Erdogan con una bomba en la cabeza y las palabras "terrorista".

"Hay en Holanda una piltrafa de diputado que debería saber cuáles son sus límites. El fascismo no está en nuestro libro, está en el vuestro. En el nuestro está la justicia social; el nazismo estuvo en vuestros países", dijo Erdogan.

Varios altos cargos turcos han criticado hoy tanto las medidas anunciadas por Macron como la actitud de Wilders.