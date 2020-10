El presidente de México ve la "luz al final del túnel" pese al riesgo de rebrotes de la covid-19

Con más de 880.000 contagios y 88.000 fallecidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "ya pasó lo peor" de la crisis sanitaria porque "se evitó la saturación de los hospitales". EFE/José Pazos/Archivo

México, 24 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que ya se ve "la luz al final del túnel" de la pandemia de la covid-19, a pesar de que las autoridades sanitarias del país advirtieron esta semana del riesgo de rebrotes.

"Vamos saliendo tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica. Ya se advierte de que vamos salir del túnel en el que entramos, ya se ve la luz a la salida del túnel", dijo durante la asamblea general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con más de 880.000 contagios y 88.000, el mandatario aseguró que "ya pasó lo peor" de la crisis sanitaria porque "se evitó la saturación de los hospitales", a diferencia de lo ocurrido, según dijo, en Europa y Nueva York.

Además, tras siete meses desde la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 a Mexico, dijo que los médicos especialistas han ganado "experiencia" y ya "atienden mejor a los enfermos".

"Puede que haya más casos, pero tenemos menos defunciones. Estamos salvando más vidas", subrayó el presidente, quien opinó que los médicos están más preparados para los rebrotes de contagios.

"En Europa hay un rebrote, pero ya no con los mismos efectos en cuanto a fallecimeintos, por eso tengo confianza de que vamos a salir adelante", añadió.

El pasado martes, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, encargado de la estrategia contra el coronavirus, encendió las luces de alarma de posibles rebrotes al advertir que la pandemia suma 12 semanas en desaceleración, "pero ya no con la misma velocidad" que antes.

Aunque el epidemiólogo habló de "signos tempranos de rebrote", López Obrador lo contradijo asegurando entonces que "no se puede hablar de un rebrote".

Mientras tanto, las autoridades sanitarias declararon el semáforo epidemiológico rojo (máximo riesgo de contagios) en Chihuahua, una etapa que este estado fronterizo con Estados Unidos ya había superado.

Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la capital está en "alerta" por un aumento en los últimos 15 días del número de hospitalizaciones, que ronda las 2.700.

Este sábado trascendió la muerte por covid-19 del senador Joel Molina, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), siendo el primer legislador de la cámara baja mexicana en fallecer por coronavirus.

"Abrazo con afecto a familiares y amigos del profesor Joel Molina, senador de la República, quien falleció en Tlaxcala, su tierra natal. Siempre lo recordaremos por su abnegada entrega en favor de la transformación de México", expresó López Obrador en Twitter.

Este senador, de 77 años, había felicitado el viernes a través de redes sociales al recién electo presidente de Morena, Mario Delgado, quien se encuentra en cuarentena por dar también positivo a covid-19.