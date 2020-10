El pasado siempre vuelve: Enrique Ponce y Paloma Cuevas, lo que fueron y lo que nunca serán

13/12/2000 ENRIQUE PONCE Y PALOMA CUEVAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hay parejas que se creen eternas y otras que, para los ojos de los demás, son perfectas y no habrá nada ni nadie que pueda destruir este amor... Ni una cosa, ni la otra. Enrique Ponce y Paloma Cuevas formaban una relación que, para los ojos de la gente, era indestructible, y posiblemente para ellos también. Lo que no sabían ninguno de los dos es que el paso del tiempo les pasaría factura.



Para muchos, este año pasará a la historia por la llegada del Coronavirus a nuestras vidas y por la cantidad de muertos que ha habido a consecuencia de la pandemia, pero para Paloma Cuevas, seguro que el Covid-19 tiene un segundo plano. El confinamiento que ha pasado la empresaria, seguro, no se lo desea nadie.



Y es que la que un 25 de octubre de 1997 se casaba de lo más enamorada veía como su marido y ella eran portada de todas las revistas y tema de conversación en todas las tertulias de los programas de televisión por su ruptura sentimental. Una separación que venía acompañada de una tercera persona, lo que fue la guinda del pastel.



No solamente era un bombazo que Enrique Ponce y Paloma Cuevas se separaran para siempre porque, como cantaba la más grande, se les rompió el amor, sino que una joven de 21 años había ocupado el corazón del torero y esta se postulaba como la razón por la que el matrimonio hubiese puesto punto y final a su relación.



Aunque todavía no haya quedado claro este punto, por mucho que Enrique Ponce haya hablado vía comunicado o vía llamada telefónica, lo que sí que sabemos es que la empresaria está pasando por el peor momento de su vida al ver que todo lo que tanto esfuerzo le costó de construir se ha derrumbado en tan solo meses...



Hoy, 25 de octubre, hubiesen celebrado 23 años de casados y lo cierto es que el pasado siempre vuelve a nuestra mente... Como forma de recuerdos, imágenes, conversaciones... Allá donde estén cada uno, y estén con quien estén, seguro que se les viene a la cabeza aquel día en el que se dijeron 'Sí, quiero' en la Catedral de Valencia. Una ceremonia inolvidable para muchos españoles y que para ellos, no puede ser menos.