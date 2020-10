El Mineiro, de Sampaoli, empata en casa y se aleja del liderato del fútbol en Brasil

En la imagen un registro del entrenador del club brasileño de fútbol Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, en Belo Horizonte (Brasil). EFE/Yuri Edmundo

Recife (Brasil), 24 oct (EFE).- El Atlético Mineiro, del técnico argentino Jorge Sampaoli, se alejó este sábado del liderato de la Liga brasileña de fútbol al empatar en Belo Horizonte, 0-0, ante el Sport Recife, en partido de la jornada número 18.

El "Galo" (gallo), con 32 puntos, perdió la oportunidad de igualar los 34 que tienen el Internacional de Porto Alegre, del técnico argentino Eduardo "Chavho" Coudet, y el Flamengo de Río de Janeiro, del entrenador español Domènec Torrent, equipos que este domingo se enfrentarán.

El conjunto de Recife, en tanto, marcha ahora con 21 puntos en mitad de tabla.

En partido adelantado, el paulista Corinthians se impuso el miércoles en Río de Janeiro por 1-2 ante el Vasco da Gama, con tantos de Ribamar para los dueños de casa y de Everaldo y Gustavo Mantuán para los visitantes.

El Vasco da Gama está con 18 puntos en la zona de descenso, mientras que el Corinthians, dando señales de recuperación, aparece en mitad de tabla con 21 enteros.

Este sábado, el Bragantino derrotó por 2-0 al colista Goiás. Los goles del ganador fueron de Ytalo y Claudinho. Los paulistas, ahora con 19 puntos, salieron de la zona de descenso, mientras que el equipo de Goiania cierra la tabla con once unidades.

En Fortaleza, el Ceará ascendió a las 22 unidades, después de imponerse por 2-1 ante el Coritiba, Que está en la zona de descenso con 16 puntos. Eduardo y Vinicius anotaron para los anfitriones, mientras que Rodrigo Muniz descontó para el conjunto de Curitiba.

La jornada se completa el domingo con cuatro partidos.

El clásico de la jornada lo protagonizarán en Porto Alegre el líder Internacional y el campeón Flamengo, que están en el tope de la clasificación con 34 unidades.

En Curitiba, el Athlético Paranaense, en zona de descenso con 16 enteros, recibirá al Gremio de Porto Alegre, en mitad de tabla también con 21 puntos.

El estadio Maracaná será escenario del partido entre el local Fluminense, que busca las posiciones de vanguardia con 26 puntos, y el paulista Santos, que con 27 también quiere los primeros lugares.

En Goiania, el Atlético Goianiense, de buena campaña con 22 unidades, será anfitrión del paulista Palmeiras, que con los mismos puntos busca un sustituto para el despedido entrenador Vanderlei Luxemburgo.

Por sus partidos de la Copa do Brasil, que se jugarán el domingo para no coincidir con la Copa Sudamericana, el Sao Paulo y el Bahía de Salvador no disputarán los encuentros de la Liga en esta jornada.

Así, los partidos Sao Paulo-Botafogo, en la capital paulista, y Bahía-Fortaleza, en Salvador, quedarán para una fecha por definir por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El Sao Paulo, del experimentado Dani Alves y el español Juanfran, está con 27 puntos bien próximo de los primeros lugares, el Fortaleza tiene 24, y el Bahía y el Botafogo de Río de Janeiro figuran más atrás con 19 unidades, próximos de la zona de descenso.