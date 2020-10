El Atlético enfoca al Salzburgo aún sin Saúl

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, durante le entrenamiento que el equipo colchonero ha celebrado esta tarde en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/AtléticodeMadrid.com

Madrid, 25 oct (EFE).- El Atlético de Madrid retomó este domingo los entrenamientos, apenas once horas después de su triunfo sobre el Betis y ya con el foco en el encuentro de la Liga de Campeones del martes contra el Salzburgo, aún sin Saúl Ñíguez en una sesión en cuadro sobre el césped, con sólo seis jugadores del primer equipo.

El centrocampista es la única duda del equipo para el próximo duelo dentro de las bajas que tiene el conjunto rojiblanco, una vez que tanto Diego Costa y Sime Vrsaljko como Yannick Carrasco, lesionado este sábado contra el Betis, se perderán también el partido europeo del martes en el estadio Wanda Metropolitano.

Aquejado de unas molestias musculares, Saúl no ha jugado ninguno de los últimos tres choques ni tampoco se entrenó esta mañana sobre el césped con el reducido grupo del que dispuso Diego Simeone en el entrenamiento; nada más seis hombres: Ivo Grbic, Joao Félix, Víctor Machín, 'Vitolo', Manu Sánchez, Ivan Saponjic y José María Giménez.

El central uruguayo, a la vez, no participó en todos los ejercicios, una vez que está recién restablecido de unas molestias musculares, según el vídeo de los medios del club del entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda. Tampoco se ejercitó Renan Lodi, recuperado a principios de la semana de una contractura muscular.

El resto de la plantilla -todos los jugadores que disputaron 45 minutos o más en el duelo de anoche ante el Betis- tuvo sesión de recuperación para reponer fuerzas para el partido con el Salzburgo, de suma importancia para el Atlético tras la derrota sufrida contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena en la primera jornada.