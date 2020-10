El 55 % de votos da nuevamente fuerza al MAS en el Parlamento de Bolivia

Fotografía del exterior de la Asamblea Legislativa o Parlamento boliviano, el 2 de octubre de 2020, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 25 oct (EFE).- El Movimiento al Socialismo (MAS) volvió a tomar la batuta del Parlamento boliviano con la mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores tras el 55 % de la elección de la pasada semana que hizo de Luis Arce el presidente electo del país.

No obstante, a pesar de que la fuerza del partido de Evo Morales se mantiene, los resultados han limitado su influencia en el Legislativo puesto que el resultado final no alcanzó para el MAS tenga los dos tercios en la reunión de ambas cámaras.

Algo distinto a los periodos 2010-2014 y 2015-2020 en los que el partido que gobernó por casi catorce años consecutivos tuvo también la representación suficiente que le dio la autonomía en las decisiones del Parlamento.

En la Cámara de Diputados, conformada por 130 parlamentarios, el MAS alcanzó 73 cupos, mientras que Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa consiguió 41 plazas y Creemos del exlíder cívico Luis Fernando Camacho dieciséis.

El MAS basó gran parte de ese resultado en el buen porcentaje de votos que alcanzó principalmente en departamentos como La Paz, Cochabamba y un nada despreciable segundo lugar en Santa Cruz, además de un desempeño regular en las demás seis regiones.

Comunidad Ciudadana consiguió parlamentarios en los nueve departamentos del país pero en una proporción menor a la de su adversario, algo que no pasó con Creemos que fue muy fuerte en Santa Cruz y que consiguió apenas tres cupos en departamentos como Beni y Pando mientras que seis departamentos no obtuvo ni un solo diputado.

La distribución de parlamentarios en la Cámara de Diputados se basa en las opciones de elección plurinominal y uninominal, la primera en base a un criterio de proporcionalidad por departamento dependiente de la votación al candidato a presidente, mientras que la segunda por circunscripción en una lista separada.

La situación en el Senado es algo similar ya que el MAS es fuerte con 21 legisladores de los 36 que posee esa cámara, pero que no le otorga los dos tercios para dirimir las cuestiones legislativas más decisivas.

Comunidad Ciudadana tiene once representantes, mientras que Creemos consiguió cuatro senadores.

Lo sobresaliente es que en el Senado veinte de los puestos son para mujeres, algo nunca antes visto en la historia del país, mientras que la proporción de género en la Cámara de Diputados marca que la mayoría son varones.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó los resultados de las elecciones del pasado domingo en los que el MAS consiguió el 55,1 % de la votación, en segundo lugar Comunidad Ciudadana con 28,8 % y Creemos con 14 %.

El Parlamento definió que la posesión del presidente electo se celebrará el 8 de noviembre en La Paz, sede del legislativo y ejecutivo nacionales.