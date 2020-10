EEUU/Bielorrusia.- Pompeo pide a Lukashenko la liberación de un estadounidense detenido por vínculos con la oposición

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, ha mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que este ha pedido la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en el país por presuntos vínculos con la oposición.



El asesor político Vitali Shkiliarov, un asesor político detenido y puesto bajo arresto domiciliario, según ha señalado la oposición del país a DPA esta semana.



El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado que en la conversación Pompeo ha reafirmado el apoyo de Washington "a las aspiraciones democráticas" de los habitantes del país



Por su parte, la agencia estatal bielorrusa Belta ha asegurado que, en la conversación, Lukashenko ha señalado a Pompeo que aunque su mayor aliado es Rusia, este país no se entromete en sus asuntos internos.



Además, el mandatario ha subrayado que en virtud de sus tratados con Rusia responderían a una posible amenaza de países como Polonia y Lituania, aunque también ha indicado que "está a favor de una resolución "tranquila y pacífica de los conflictos".



Según Belta, Pompeo ha respondido que la OTAN no es una amenaza para Bielorrusia y que no habrá ninguna agresión externa.



Lukashenko también ha traslado a Pompeo que sigue de cerca la campaña presidencial estadounidense y le ha deseado éxito al presidente del país, Donald Trump, en su búsqueda de un segundo mandato el próximo 3 de noviembre.



PROTESTAS EN EL PAÍS.



La conversación se ha producido el mismo día que centenares de mujeres han vuelto a salir por undécimo día consecutivo a las calles de Bielorrusia para exigir la dimisión del presidente al que acusan de haber amañado las elecciones del pasado agosto.



El pasado jueves, el Parlamento europeo reconoció a la oposición bielorrusa con la entrega premio Sajarov para la Libertad de Conciencia en reconocimiento por su lucha por los Derechos Humanos a tres de las principales caras de la oposición en el país: Svetlana Tijanovskaya, Maria Kolesnikova y Veronika Tsepkalo.



Asimismo, este órgano aprobó una resolución en la que pedía a la UE que congele las relaciones con Bielorrusia hasta que se convoquen nuevas elecciones.