17/01/2020 EEUU.- Quién es quién en los movimientos extremistas de ultraderecha en EEUU.



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de 2016 trajo consigo la eclosión a la luz pública de numerosas organizaciones de extrema derecha, tanto políticas como milicianas, la mayoría de ellas activas aproximadamente desde principios de la pasada década.



Su transformación en fenómeno social ha ido acompañada del aumento de estudios sobre su funcionamiento, actividades y jerarquías, estas últimas caracterizadas por su enorme flexibilidad, como recuerda un informe de la Liga Antidifamación que recopila los grandes nombres del movimiento de la derecha alternativa o 'alt-right': una red flexible de nuevos extremistas que rechazan los principios del conservadurismo convencional en favor de las nuevas tecnologías de la comunicación, una imagen modernizada y una mayor intelectualización para difundir su ideología.



Entre los nombres más destacados del movimiento se encuentran:



- Andrew Auernheimer alias 'Weev': supremacista blanco y antisemita, pirata informático estadounidense y agitador social. Responsable de varios artículos para el diario neonazi 'Daily Stormer' y conocido por sus esfuerzos de reclutamiento para la ultraderecha en las universidades del país a través de la distribución de panfletos.



- Augustus Invictus (nacido como Austin Mitchell Gillespie): activista, abogado y orador de extrema derecha de Orlando, Florida. Es miembro de la Orden Fraternal de los Alt-Knights, el "ala militar", según la Liga Antidifamación, del grupo armado supremacista Proud Boys.



- Christopher Cantwell: director de Radical Agenda, un podcast por Internet donde promociona su contenido como "extremismo de sentido común".



- Colin Liddell: redactor jefe de Alternative Right, el sitio web iniciado en 2010 por Richard Spencer, conocido en su día como el rostro más famoso de la ultraderecha en EEUU. Liddell contribuyó previamente a la revista de supremacía blanca Renacimiento Americano.



- Daniel Friberg: empresario sueco, supremacista blanco y editor europeo, y cofundador (con Richard Spencer) de Altright.com.



- Jason Reza Jorjani: cofundador de Altright.com con Richard Spencer y miembro de la junta directiva del sitio. Fundador, junto a Spencer y Frieberg, de Arktos Media, editorial de textos considerados como "canónicos" por la 'alt-right'.



- Lana Lokteff: supremacista blanca que dirige la empresa de medios de Internet Red Ice TV con su esposo, Henrik Palmgren.



- Matthew Heimbach: uno de los cofundadores del Partido de los Trabajadores Tradicionalistas (TWP), el "brazo político" de una inciativa supremacista blanca previa, la Red Juvenil Tradicionalista (TYN), creada para atraer a los jóvenes, particularmente a los estudiantes universitarios, al movimiento supremacista blanco.



- Richard Spencer: uno de los líderes más destacados del movimiento, en especial durante los primeros años del mandato de Trump, y un símbolo para una nueva generación de supremacistas blancos "intelectuales". Spencer, que quiere ver una "nueva" derecha que abrace abiertamente la "conciencia racial blanca", es considerado como el creador del término 'alt-right', aparecido en uno de sus artículos para Taki's Magazine en 2008. En 2011, Spencer fue nombrado presidente del ultraconservador Instituto Nacional de Políticas (NPI), además de su labor como director en Altright.com.



- Tara McCarthy: personalidad de los medios de comunicación de la derecha alternativa británica que presenta el podcast "Reality Calls", bajo el lema "Hagamos que la civilización occidental vuelva a ser grande".



- Gavin McInnes: fundador del conocido magacine cultural estadounidense Vice, que abandonó conforme empezó a abrazar abiertamente la ideología de ultraderecha, y líder del movimiento armado de los Proud Boys, así como colaborador de medio on-line de extrema derecha Rebel Media. McInnes, que abandonó Vice en 2008, es también cofundador de la Orden Fraternal de los Alt-Knights (FOAK), el mencionado "brazo armado" de los Proud Boys.



- Jack Posobiec: uno de los nombres más activos de la actualidad, en parte por su filiación a una corriente que ha supuesto un balón de oxígeno para el movimiento de la 'alt-right': su intersección con la corriente de las teorías de la conspiración, fervientes usuarios de las redes sociales. Posobiec es conocido por difundir falsas informaciones sobre la conspiración del 'Pizzagate' --una ficticia red de pedofilia en la que estaban implicados miembros del partido Demócrata-- e intentó desacreditar a opositores contra Trump al colocar un incendiario cartel con la leyenda "Violemos a (la primera dama) Melania Trump" durante un evento de protesta.



- Mike Cernovich: bloguero, personalidad de YouTube, autor, cineasta, teórico de la conspiración y presentador de radio que tiene seguidores predominantemente de derecha en las redes sociales. De un tiempo a esta parte se ha desvinculado parcialmente del movimiento.



MILICIAS



La identificación de los líderes de las principales milicias de ultraderecha de Estados Unidos es todavía más difícil por el carácter fragmentado de estos grupos, característica particularmente palpable en organizaciones de nuevo cuño como los Boogaloo Bois.



Un informe del grupo de estudios del Proyecto de datos de ubicación y eventos de conflictos armados (ACLED) y la organización Militia Watch identifica a los líderes siguientes formaciones:



- Three Percenters (Los del 3 por ciento): cofundada por Michael Brian Vanderboegh, basado en un mito fundacional históricamente desacreditado de que solo el tres por ciento de los residentes de las Trece Colonias tomaron las armas contra los británicos.



- Oath Keepers (Los cumplidores del juramento): fundado por el veterano del Ejército Stewart Rhodes. El "juramento" que mencionan es el que prestan los oficiales de Policía y miembros de las Fuerzas Armadas para proteger a Estados Unidos de enemigos "extranjeros y nacionales".



- Proud Boys (Los chicos orgullosos): fundada por McInnes y actualmente presidida por el cubano-estadounidense Enrique Tarrio. Su nombre adquirió especial prominencia durante los debates presidenciales después de que Trump les recomendara que se mantuvieran "a la espera" del desarrollo de los comicios. El presidente les condenó públicamente después y achacó sus comentarios a un lapsus.



- People's Rights (Los derechos del pueblo): uno de los movimientos históricos de las milicias norteamericanas. Está inevitablemente asociado a la familia Bundy y su cabecilla, Ammon Bundy, ranchero de Oregón y protagonista de un enfrentamiento en 2016 con las fuerzas de seguridad federales, sobre los derechos para el pastoreo en tierras de titularidad pública en el oeste, algo que es visto por los políticos conservadores de la región como una intrusión a la libertad individual y a los derechos de propiedad.



QANON / 8 CHAN



Por último, queda hablar brevemente de los movimientos conspiratorios en Internet, en particular QAnon, un grupo de extrema derecha, marcadas tendencias antisemitas y fundamentado en una retahíla de conspiraciones infundadas y diseminadas por un individuo conocido como Q. Su emergencia está asociada al archiconocido foro de política de la web 4Chan y a su sucesor espiritual, 8Chan, fundado por Frederick Brennan, ahora distanciado de su creación.



Según Brennan, la actual identidad de Q es la del cofundador de 8Chan, Jim Watkins, quien acabó empleando la identidad creada presuntamente por el teórico de la conspiración sudafricano Paul Furber.



Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de ello, en especial después de una investigación del magacín Slate, que apunta a una lucha de poder entre Watkins y Furber, ejemplo del comportamiento cainita, marcado por los constantes desencuentros, que marca a estos colectivos. Tanto Furber como Watkins, no obstante, han desmentido que se encuentren detrás de esta misteriosa identidad.