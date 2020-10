Ecoturismo, confianza e innovación, receta para avivar el sector en Colombia

Vista de la piedra de "El Peñol" en Guatapé al oriente de Antioquia (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Medellín (Colombia), 25 oct (EFE).- El turismo sostenible, la confianza y la innovación aparecen como ingredientes principales en la receta para avivar al sector turístico en Colombia, que se enfrenta a cambios en los hábitos de consumo bajo la nueva normalidad por la pandemia de la covid-19.

Este país se ha ocupado en mantener vigente el interés por sus experiencias mientras avanza el proceso de reactivación, que se centra en presentar un escenario seguro y atractivo para los turistas tras el confinamiento.

Según la agencia estatal de promoción ProColombia, entre septiembre y diciembre de 2020 se han registrado 659.031 reservas aéreas confirmadas hacia Colombia.

Un equipo de expertos de Interactuar, corporación de desarrollo social que durante la crisis por el coronavirus ha acompañado a empresarios del sector, presentó algunas propuestas para impulsar al turismo y orientar a los eslabones de esta cadena.

El coordinador de las comunidades de docencia y consultoría de Interactuar, Hernán Loaiza, dijo a Efe que al entrar en operación el transporte aéreo y terrestre aumentó la demanda de los servicios, pero aún persiste un ambiente de "incertidumbre" entre los viajeros por el virus.

"El temor del consumidor afecta la reactivación. Las personas aún no se sienten totalmente seguras de empezar a vivir esas experiencias nuevamente", afirmó el experto.

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN, LA CLAVE

Entender que el turista ya no es el mismo de antes de la pandemia, será vital para la industria turística, que se enfrenta a viajeros más preocupados por la seguridad sanitaria en instalaciones, transporte y alimentación.

"Hay que ofrecer garantías y experiencias seguras", precisó Loaiza.

Indicó que la "bioseguridad turística" será un concepto determinante para que se "dinamice el sector", con la confianza como el eje que "encienda" el interés de los turistas al garantizar el cumplimiento de los protocolos.

El experto instó a los empresarios a comunicar esos esfuerzos que hacen para cumplir con las medidas exigidas por las autoridades sanitarias, que van desde certificados de limpieza y desinfección hasta kits de bioseguridad incluidos, seguros de salud y sellos de calidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Asimismo, el consultor aseguró que la formalización del sector y generación de empleos de calidad no solo ayudará en la reactivación, sino que hará "más competitiva sus empresas turísticas, agencias de viajes y hoteles", entre otros negocios.

TURISMO SOSTENIBLE

Algunas nuevas tendencias pospandemia van encaminadas hacia la sostenibilidad, un mayor uso de la tecnología y a garantizar altos estándares en bioseguridad.

Por ello, dentro de las recomendaciones de Interactuar está el turismo de naturaleza al interpretar que el consumidor priorizará destinos menos masificados, al aire libre y en los que se minimicen los riesgos de contagio.

Loaiza acotó que bajo la nueva normalidad se imponen las "experiencias turísticas sostenibles", a raíz de un cambio de mentalidad por el virus.

"El nuevo viajero irá pensando mucho en qué impacto va a generar el prestador del servicio turístico al medioambiente", señaló.

En el departamento de Antioquia ya hay señales sobre la fuerza del turismo de naturaleza con la experiencia en el Parque Arví, que alcanzó en su primera semana de apertura 10.225 visitantes, lo que significa un 50 % del promedio habitual de público operando sin restricciones.

Allí, en los recorridos guiados por los senderos ecológicos participan entre seis u ocho participantes, quienes deben usar mascarillas durante toda la experiencia, además de diligenciar una encuesta de sintomatología.

INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS

Aunque entre los tips para las empresas del sector está ofrecer estancias más cortas, ser flexibles con las cancelaciones y los cambios de última hora, utilizar canales virtuales y ofrecer destinos con conectividad que faciliten el teletrabajo, la innovación ocupa un lugar de privilegio para sortear las condiciones actuales.

Para el experto, resulta necesario plantearse formas diferentes de prestar los servicios y de venderlos, pues considera que ahora los viajes no son solo entretenimiento, sino de "crecimiento personal".

"Algo que nos deja la pandemia es que la innovación tiene que ser esa punta de lanza para seguir siendo competitivos en cualquier sector", dijo Loaiza, y agregó que a partir de ahí los empresarios deben trabajar en "la arquitectura de nuevas experiencias, no solo playa, brisa y mar".

Con esa apreciación coincide la empresaria Paula Vanegas Montoya, quien con su agencia de viajes y turismo de Pueblo en Pueblo se ha adaptado a las nuevas condiciones y afrontó la "crisis más complicada" en los 13 años que lleva en el sector turístico.

Además de participar en eventos digitales como Travel Fest y de realizar recorridos virtuales por municipios del departamento de Antioquia, para reinventarse creó una línea de camisetas alusivas a los pueblos, que comercializó a través de redes sociales

"Estábamos felices porque sentíamos que este iba a ser el año del turismo, pero todo se paralizó", dijo a Efe Vanegas, quien contó que muchos de sus colegas "se dedicaron a otra cosa; no lo soportaron", al pasar seis meses sin ingresos pese a tener paquetes vendidos hasta diciembre.

RECORRER EL PAÍS

A finales de septiembre empezó la reactivación de su agencia en Medellín, que enfocó sus productos en "mantener la identidad del país y volver a las raíces" al incluir contenido histórico en cada visita.

En menos de un mes de operación, ha recibido un buen número de viajeros, la mayoría de ellos interesados en el turismo regional y atraídos por lugares pintorescos como Guatapé y Jardín, además de querer conocer el proceso de transformación de Medellín, con lugares como la Comuna 13.

"Todas las empresas se están volcando al turismo nacional, entonces nuestro producto está siendo muy apetecido", señaló la empresaria.

Según datos del Observatorio Turístico de Medellín, durante agosto la ocupación hotelera de la ciudad se ubicó en 10,3 % representando un leve aumento con respecto a julio, mes que registró un 8,3 % de ocupación.

