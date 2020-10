Coronavirus.- Italia bate un nuevo récord diario de contagios en víspera de la imposición de nuevas restricciones

14/10/2020 Un mural de personas con mascarillas en Milán POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL MAULE/FOTOGRAMMA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Italia ha registrado este domingo un nuevo récord diario de contagios con un total de 12.273 positivos y confirma así una curva marcadamente ascendente desde principios de octubre. El boletín incluye además 128 nuevos decesos para un total de 525.782 contagios y 37.338 muertes confirmadas.



Llama la atención el nuevo récord de contagios teniendo en cuenta que se han realizado 15.700 pruebas menos que el sábado. El boletín explica así que hay 222.241 pacientes activos actualmente, de los cuales 12.006 están hospitalizados (719 más), y 1.208 están en cuidados intensivos (80 más).



Otros 209.027 están en aislamiento domiciliario, 18.260 más que el sábado. Las personas que ha superado la enfermedad o que están dadas de alta son 266.203, 2.086 más que el sábado.



Por regiones, Lombardía sigue teniendo el mayor número de casos nuevos: 5.762, casi uno de cada cuatro nuevos casos en todo el país. Otras seis regiones tienen aumentos de cuatro dígitos: Campania (2.590), Piamonte (2.287), Toscana (1.863), Lacio (1.541), Véneto (1.468) y Emilia Romagna (1.192). Estas siete suman algo más del 78 por ciento de los casos nuevos.



Por otra parte, este domingo ha trascendido que los portavoces del presidente italiano, Sergio Mattarella, y del primer ministro, Giuseppe Conte, han contraído el coronavirus. Giovanni Grasso, portavoz de Mattarella, ha informado de que este sábado dio positivo tras experimentar una fiebre leve.



"No tengo fiebre desde esta mañana y estoy relativamente bien", ha publicado en Twitter. Grasso dio negativo en una prueba realizada el miércoles y desde entonces no ha mantenido contacto con el presidente, de 79 años de edad.



Por su parte, Rocco Casalino, portavoz de Conte, ha informado que supo que dio positivo el sábado tras padecer "síntomas leves". La última vez que estuvo en la sede del Gobierno fue el martes y llevó mascarilla y respetó la distancia. El miércoles fue negativo.



NUEVAS RESTRICCIONES



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha firmado este domingo el nuevo paquete de medidas de restricción contra el coronavirus en el país, en vigor a partir del lunes y durante un mes, y que comprende el cierre de bares y restaurantes a partir de las 18.00, así como cines, teatros, gimnasios y salas de conciertos y conferencias.



Se permitirá que bares y restaurantes operen después de la hora estipulada pero solo para servicio de comida a domicilio. Los museos permanecerán abiertos, pero con límites en el número de visitantes.



En el ámbito escolar, se mantiene la presencialidad para educación infantil, primaria y secundaria, aunque en este último caso el 75 por ciento de las actividades será a distancia.



Además se prohíben las fiestas tanto en interiores como al aire libre, incluidas celebraciones religiosas. Fija el número máximo de seis personas en una casa y señala que es "recomendable" no recibir a personas que no sean convivientes.



El borrador de decreto también "recomienda encarecidamente a todas las personas físicas que no se desplacen por medios de transporte públicos o privados a otro municipio que no sea el de residencia salvo por trabajo, estudio, motivos de salud o por situaciones de necesidad".



Los grupos empresariales se han quejado de las nuevas restricciones, y hubo protestas violentas en Nápoles y Roma durante la jornada del sábado contra los toques de queda nocturnos ya vigentes.



Precisamente en la capital, alrededor de 200 manifestantes enmascarados pertenecientes al grupo neofascista Forza Nuova que protestaban por el toque de queda se enfrentaron con las fuerzas antidisturbios en la noche del sábado al domingo. Siete manifestantes fueron arrestados y dos policías resultaron heridos, según el diario 'La Repubblica'.



Por otro lado, Giuseppe Spadafora , el subdirector de Unimpresa, asociación que representa a las pequeñas y medianas empresas, ha pedido este sábado "ayudas inmediatas" para todos los sectores afectados por los cierres obligatorios, que podrían recibir el "golpe de gracia".