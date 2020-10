Coronavirus.- El primer ministro búlgaro da positivo por coronavirus

23/07/2020 Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria POLITICA BALCANES EUROPA INTERNACIONAL BULGARIA GOBIERNO DE BULGARIA



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro húngaro, Boiko Borisov, ha dado positivo por coronavirus y se encuentra aislado en su domicilio recuperándose, según ha informado el propio mandatario en su página de Facebook.



"Aunque la RHI (Inspección Sanitaria Regional) ha levantado oficialmente este viernes mi cuarentena, he aplazado todas las reuniones y actos públicos de los próximos días", ha explicado Borisov en su mensaje.



"Después de dos pruebas PCR realizadas hoy, soy positivo por COVID-19. En general, estoy indispuesto y por prescripción de los médicos me voy a quedar en casa bajo tratamiento", ha añadido. "Todos los contactos que he tenido han sido remitidos a la RHI. ¡Estoy seguro de que triunfaremos juntos si seguimos las recomendaciones!", ha remachado.



Este domingo las autoridades búlgaras han informado de 1.043 nuevos positivos, una cifra baja comparativamente con los registros de los días anteriores.



Siete personas han muerto en las últimas 24 horas y 1.084 han fallecido desde el inicio de la pandemia. En total hay 18.246 activos, de los cuales 1.976 están hospitalizados y 138, en unidades de cuidados intensivos.



Hay 130 nuevas altas. Por regiones, Sofía es la más afectada, con 393 nuevos contagios, un tercio del total, seguida de Plovdiv, con 76, y Varna, con 58.