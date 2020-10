22/10/2020 CASO MAINAT: Ángela Dobrowolski llega a los juzgados sin articular palabra y de la mano de su abogado. MADRID, 25 (CHANCE) El juicio se había convocado a las 10 de la mañana y Ángela Dobrowolski ha llegado minutos más tardes de haber llegado su todavía marido, Josep María Mainat. Una imagen que nos ha llamado mucho la atención porque no ha aparecido con peluca, de hecho, llevaba su pelo rubio suelto, un vestido y un fular al más puro estilo de la Pantoja entre sus hombros. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS CUATRO



El juicio se había convocado a las 10 de la mañana y Ángela Dobrowolski ha llegado minutos más tardes de haber llegado su todavía marido, Josep María Mainat. Una imagen que nos ha llamado mucho la atención porque no ha aparecido con peluca, de hecho, llevaba su pelo rubio suelto, un vestido y un fular al más puro estilo de la Pantoja entre sus hombros.



La mujer del productor de televisión no ha querido hacer ninguna declaración a todos los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones de los juzgados, pero su abogado sí. "No, no se había paralizado el desahucio, no hablamos de paralizar, estaba en ejecución ese desahucio" ha anunciado su abogado y es que como ya sabemos, no solamente corre en peligro que el juez dictamine que tenga que abandonar su casa, sino que también podría entrar en prisión.



De esta manera, los dos protagonistas de esta trama tan surrealista ya se encuentran dentro de los juzgados y se han visto las caras por primera vez después de meses sin saber nada el uno del otro. Tendremos que esperar a la salida para saber qué nos cuentan y sobre todo, cuál creen que será la decisión final del juez.