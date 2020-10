Carmelo Ezpeleta: "Por el momento, podemos continuar"

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta. EFE/Kai Försterling/Archivo

Madrid, 25 oct (EFE).- El español Carmelo Ezpeleta, máximo dirigente de la empresa Dorna Sports, organizadora del mundial de motociclismo, tras el anuncio del Gobierno de España de un nuevo Estado de Alarma, asegura que "por el momento nada ha cambiado; un Estado de Alarma en España, en principio, no afecta a nuestra situación y por el momento podemos continuar".

"Estamos trabajando durante la carrera, y si hay restricciones de movimiento después de las 22:00 hasta la mañana, no nos afecta, si bien en todo caso estamos en contacto con las autoridades de cada lugar, y por el momento no hemos recibido ningún tipo de información al respecto", afirma Ezpeleta

"Con los protocolos de la Covid-19 en marcha, estamos mostrando que el Campeonato puede continuar, y puede hacerlo con seguridad", insiste el responsable de Dorna Sports.

"La situación es como la propusimos al principio, estamos controlando los casos, hubo algunos en Austria, y luego en cualquier lugar ha habido una o dos personas que han estado en casa y otros tienen problemas antes de que regresen, algunos pilotos y trabajadores de los equipos, pero lo más importante es que, a través de las pruebas que estamos haciendo, somos capaces de controlar todo y saber cuál es la situación", explica Carmelo Ezpeleta.

"En principio, ahora mismo no vemos ningún problema en el futuro, pero repito, estamos en estrecho contacto con las autoridades de cada lugar y los lugares restantes son Valencia y Portimao, y por el momento no hemos recibido ninguna consulta", manifiesta al respecto de la nueva situación el responsable del campeonato.